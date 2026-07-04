Insólito: Detienen a exseremi vestido de Carabinero controlando el tránsito en La Serena

El exseremi de Salud Matías Letelier Muñoz fue detenido tras ser sorprendido con vestimentas de carabinero, mientras realizaba controles vehiculares en La Serena.

La insólita situación se produjo este viernes en la Avenida del Mar serenense, donde los conductores alertaron a los carabineros de verdad de la presencia de este sujeto.

Letelier Muñoz fue detenido y este sábado será formalizado por usurpación, infracción a la Ley de Armas y receptación de vehículo robado, ya que además se desplazaba en un auto con encargo.

Incluso, su vehículo contaba con balizas y otros elementos para simular un carro policial. Letelier Muñoz tiene antecedentes por lesiones menos graves, falsificación de documentos privados, estafas y otras defraudaciones.

En 2018, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, fue nombrado seremi de salud en la Región de Coquimbo, pero debió dejar el cargo a los pocos días, al descubrirse que había falsificado su currículo.

Sobre su detención, el capitán Óscar Valdés, del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, declaró que "se trata de un procedimiento acontecido en la ciudad de La Serena, a raíz de la fiscalización vehicular de un automóvil que transitaba por la comuna, constatando que al interior de este vehículo se encontraba una persona que utilizaba prendas de vestir similares a las institucionales y, junto a otros elementos, utilizados para la función policial".

El capitán agregó que "rápidamente, a través de este control y fiscalización, Carabineros se percata de que esta persona no es funcionario activo de Carabineros y nunca lo ha sido, utilizando estos elementos para usurpar la función policial, procediendo de esta manera a su rápida detención".

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