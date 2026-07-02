Inician obras de emergencia para proteger el Complejo Arqueológico Monte Verde en Los Lagos

El Gobierno dio inicio a las obras de emergencia instruidas por el Consejo de Monumentos Nacionales en el Complejo Arqueológico Monte Verde, debido al aumento del caudal del arroyo Chinchihuapi y a la erosión provocada por el tránsito de animales de pastoreo, como vacas y caballos.

Una visita técnica realizada en enero por autoridades regionales y la Fundación Monte Verde permitió constatar los daños que ha sufrido este sitio arqueológico, reconocido por albergar la primera evidencia de ocupación humana del continente americano, con una antigüedad de 14.500 años.

Las obras contemplan la instalación de un cierre perimetral, un levantamiento topográfico y la implementación de una estación meteorológica. El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Los Lagos, Eduardo Leiva Zumelzu, destacó que la protección de Monte Verde constituye una prioridad para la cartera.

"Monte Verde constituye un patrimonio excepcional para Chile y para el mundo. Estas obras representan una acción concreta para proteger un sitio arqueológico único, cuya relevancia científica nos permite comprender los primeros procesos de poblamiento del continente americano", destacó.

"Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio estamos comprometidos con impulsar acciones coordinadas que aseguren su conservación y fortalezcan el camino hacia su futura declaratoria como Sitio de Patrimonio Mundial de la Unesco", añadió.

El diseño de las obras fue desarrollado por el Área de Patrimonio en Riesgo del Consejo de Monumentos Nacionales, en coordinación con la Oficina Técnica Regional, e implica una inversión superior a los 30 millones de pesos.

El secretario técnico del Consejo, Jorge Placencia, enfatizó la importancia de estas intervenciones para la preservación del sitio.

"Estos trabajos son absolutamente necesarios para la conservación de este importante sitio arqueológico, y evitar el deterioro que está sufriendo. Detrás de esto hay un trabajo interinstitucional, una acción coordinada entre distintas instituciones y los científicos de la Fundación Monte Verde", explicó.

"Se vincula además con la ruta estratégica para la nominación del Complejo Arqueológico Monte Verde como Sitio de Patrimonio Mundial, iniciativa impulsada por la Fundación y financiada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural", agregó.

El cierre perimetral busca impedir que los animales de pastoreo crucen el arroyo Chinchihuapi, evitando el deterioro de sus riberas y la posible aCon una inversión de $30 millones, los trabajos buscan frenar los daños causados por el río y el ganado en el sitio arqueológico más antiguo de América. La intervención es clave para su postulación a la Unesco.ufectación de sectores con valor arqueológico. El proyecto considera la protección de ambas riberas del arroyo, mediante la construcción de un nuevo cerco en la ribera norte, el cierre del polígono hasta el puente de acceso —incluyendo el predio municipal— y la reparación de los cercos que presentan un estado de conservación regular.

Asimismo, se realizará un levantamiento topográfico con tecnología LiDAR (Laser Imaging, Detection and Ranging) y una batimetría del arroyo Chinchihuapi y su entorno, abarcando una superficie de 40 hectáreas, con el objetivo de obtener información detallada sobre la geomorfología del lugar donde se emplaza el complejo arqueológico.

Estas labores también permitirán contar con una línea base para definir futuras medidas estructurales destinadas a mitigar el riesgo de erosión y socavación de los bordes del arroyo, considerando que las crecidas registradas en los últimos años han provocado daños y la posible pérdida de material arqueológico.

Como parte de las obras, además, se instalará una estación meteorológica, un registrador del nivel del agua y una cámara de 360 grados con sistema de registro de datos, lo que permitirá realizar un monitoreo remoto del sitio durante al menos un año.

PURANOTICIA