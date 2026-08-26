Ingreso inmediato a la cárcel: Formalizan a segundo imputado por homicidio frustrado de carabinero en Antofagasta

La Fiscalía SAC de Antofagasta formalizó por los delitos de homicidio frustrado a carabinero en acto de servicio y porte ilegal de arma de fuego, al imputado chileno de iniciales M.A.R.S., detenido como uno de los responsables de los disparos que el 12 de agosto dejaron gravemente herido a un funcionario de la SIP de la Segunda Comisaría.

Durante la audiencia, no se discutieron medidas cautelares contra el detenido y en lugar de eso, la magistrada Marisol Melgarejo dispuso su ingreso inmediato a la cárcel para el cumplimiento de una condena por el delito de receptación de vehículo motorizado y otra por tenencia ilegal de arma de fuego, ambas de 3 años y 1 día.

Ante el tribunal, el Ministerio Público expuso que el día 12 de agosto de 2026, funcionarios de la SIP que realizaban vigilancias en la intersección de calles Huanchaca y Chiloé, se dispusieron a realizar un control de identidad a un grupo de sujetos entre los que se encontraba, M.A.R.S., quien, al percatarse de la llegada de la policía, intenta retirarse del lugar, pero es retenido por un carabinero.

Fue en ese momento que otro de los imputados, el venezolano R.J.R.S., habría abierto fuego contra el carabinero, acción a la que luego se suma el propio M.A.R.S., quien habría aprovechado el momento para extraer un arma de fuego de sus ropas y disparar también al funcionario.

Producto de la agresión, uno de los carabineros resultó con diversas heridas por proyectil balístico en brazos y antebrazos, todas de carácter grave, las que, de no haber mediado la rápida acción de sus compañeros, que lo trasladaron rápidamente a un centro asistencial, pudieron provocarle la muerte.

Cabe precisar que, la semana pasada, el trabajo investigativo de la Fiscalía SAC y Carabineros había permitido detener al ciudadano venezolano R.J.R.S., como también a otros tres presuntos encubridores del hecho, con lo cual el número total de detenidos en esta investigación se elevó a cinco.

La abogada Tamara Farren Llantén, vocera de la fiscalía regional de Antofagasta, destacó la rápida y coordinada respuesta de las instituciones y la comunidad frente a este grave hecho delictual, que puso en riesgo la vida de un funcionario de carabineros.

“Para el Ministerio Público, este hecho reviste la mayor gravedad, porque no solo afecta y compromete uno de los bienes jurídicos más importantes, como es la vida de una persona, sino que además socava la autoridad de una institución que está llamada a cumplir un rol esencial en nuestro estado de Derecho”, sostuvo.

Destacó que durante los 150 días que se dispusieron para la investigación, se seguirán desarrollando diligencias tendientes a establecer la dinámica de los hechos y la participación de cada uno de los detenidos, con miras su posterior acusación y petición de penas.

(Imagen: Fiscalía)

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