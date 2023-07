Información denegada: Crece la polémica en torno al Fondo de Medios 2023 en Valparaíso tras "portazo" a solicitud de consejero

La doble denuncia respecto a posibles irregularidades relacionadas a la entrega de los Fondos de Medios de Comunicación 2023 en la región de Valparaíso, situación que incluso fue presentada ante la Contraloría, continúa generando polémica. Esto, luego que desde la Seremi de Gobierno, a cargo de estos recursos, se negara a entregar información solicitada por el consejero regional (core) Manuel Millones.

La primera acusación apunta a que habrían medios de comunicación beneficiados sin tener sitios web vigentes o que se habrían adjudicado fondos para comunas donde estos no tendrían cobertura. La segunda, en tanto, habla de una presunta alteración a la lista de espera, pues la nómina final sería distinta a lo que sancionó el Consejo Regional, como informó en su momento el consejero Iván Reyes.

A raíz de esta situación, los cores Manuel Millones (Ind. - ex UDI), Iván Reyes (RN) y Percy Marín (RN), acudieron hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para pedirle al contralor Ricardo Betancourt que investigue estas denuncias: "Se le informó al señor contralor que es primera vez que se producen situaciones irregulares, como es el caso de haber aprobado proyectos que no cumplían con las bases, en detrimento de iniciativas que tenían todos los requisitos", dijo Marín.

La encargada de los Fondos de Medios 2023 es la Seremi de Gobierno, cuya titular en Valparaíso es María Fernanda Moraga, quien aseguró que "estamos a completa disposición de entregar toda la información pertinente a Contraloría, si así lo requiere; así como nuevamente a los consejeros regionales".

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Bajo este contexto, el core Manuel Millones volvió a la carga y solicitó a la Secretaría Regional Ministerial que remita copia de las carpetas de los proyectos de los medios propuestos por la Comisión Regional, así como también las listas de asistencia de esta instancia, con el objetivo de conocer el quórum con el que sesionó.

La respuesta de la Seremi de Gobierno llegó, aunque no con los resultados esperados: "El decreto N° 45, de 2002, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, regula expresamente las funciones de cada interviniente en el proceso concursal del Fondo de Medios de Comunicación Social, siendo del caso que este Ministerio sólo se remite a la administración y coordinación, encargándose la Comisión Regional de la evaluación y priorización, con una posterior ratificación por parte del Consejo Regional respectivo".

A ello agregaron que "a la Comisión le corresponde la evaluación de las carpetas, que contienen datos sensibles y particulares de los postulantes, siendo sólo posibilidad que el Consejo Regional las revise en cuanto órgano colegiado que es".

Luego de hablar de la ley N° 19.628, sobre Protección de Datos Personales, señalan en su respuesta que "dicha información podría constituirse en un tratamiento de datos no contemplado en la normativa del Fondo de Medios, que, como señalara, sólo contempla el análisis de la información por los analistas de la Unidad de Fondos del Ministerio, la Comisión Regional y, eventualmente, por el Consejo Regional cuanto órgano, y no por alguno de sus consejeros individualmente consignados".

Por ello advierten desde la Seremi de Gobierno de Valparaíso que "cualquier acción distinta contravendría lo prescrito en la ley, y podría acarrear sanciones administrativas, civiles y penales de parte de los funcionarios intervinientes".

En otras palabras, la respuesta oficial de la autoridad ejecutiva es que niegan la información solicitada debido a que se trata de datos personales de los postulantes, con información sensible, y que sólo puede ser solicitada como cuerpo colegiado, es decir como Consejo Regional en su conjunto, no por uno de sus miembros en particular.

Acerca de la consulta sobre relación con el quórum de la Comisión Regional al sesionar y de los criterios utilizados, expresaron desde la Seremi de Gobierno de Valparaíso que "toda esta información es pública y se encuentra disponible en https://fondodemedios.gob.cl/ proceso-concursal-2023/".

MOLESTIA TRAS "PORTAZO"

Tras este verdadero "portazo" a la solicitud del core Manuel Millones, la autoridad regional conversó con Puranoticia.cl para expresar que "habla mal de la Seremi de Gobierno las excusas entregadas para no aportar los antecedentes frente a un concurso con evidentes vicios, lo que sólo por el reclamo del mismo Consejo Regional como cuerpo colegiado y de aquellos medios de comunicacion que se vieron perjudicados, se vio forzada a corregir y enmendar el resultado del concurso".

"Estos hechos dan cuenta de la inexperiencia o derechamente que se intentó ayudar a medios que no calificaban. La Seremi coarta la facultad fiscalizadora y se trata de amparar en la Ley de Protección de Datos Personales, de informacion que es pública por el propio concurso y sólo valida la acción fiscalizadora del cuerpo del Consejo Regional", añadió, recordando que es primera vez que se le niega información a un consejero regional y que "nunca antes en la historia de este concurso de Fondo de Medios había sucedido algo similar".

Tras la negativa, Millones anunció que volverá a recurrir ante la Contraloría Regional de Valparaíso, de modo de "despejar este criterio de la Seremi, en orden a impedir el acceso a carpetas del concurso y conocer el nombre del jurado del concurso y las actas de evaluación. Le propusimos a la Seremi (María Fernanda Moraga) y al gobernador (Rodrigo Mundaca) abrir un segundo concurso, para aumentar la cobertura de apoyo a los medios de comunicación locales, pero hasta el momento esa iniciativa no ha sido considerada por la Seremi de Gobierno".

