Fondo de Medios 2023 en la mira: la doble denuncia que vuelve a poner el foco en la entrega de recursos públicos en la V Región

En medio de la polémica suscitada a raíz de la entrega de recursos públicos a diversas fundaciones sin fines de lucro, donde el caso más emblemático ha sido el de la Fundación Democracia Viva, que recibió más de $400 millones por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta; se ha puesto el foco de la atención en las transferencias que se están ejecutando en diversas partes del país, sin excepción de la región de Valparaíso.

Bajo este contexto, una fuerte controversia se instaló durante la última sesión del Pleno del Consejo Regional (Core) de Valparaíso a raíz de la aprobación del listado de proyectos de Fondos de Medios de Comunicación 2023, donde se dieron a conocer dos situaciones que, a juicio de los intervinientes, reviste cierta gravedad.

El Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) reseña sobre este fondo que "ha buscado apoyar a los medios regionales y locales" y que su objetivo es "financiar complementariamente proyectos relativos a la realización, edición y difusión de programas de carácter regional o local, que refuercen el rol de la comunicación en el desarrollo social y cultural, rescatando la identidad propia de cada región y comuna".

En ese sentido, la iniciativa comenzó a ser difundida en febrero de este 2023, el proceso de postulación inició en marzo, continuó en abril con el proceso y la publicación de la admisibilidad, mientras que en junio se dio la adjudicación y publicación de los proyectos por parte del Consejo Regional de Valparaíso. En tanto, para julio se espera la transferencia de los recursos, los cuales deben ser rendidos en noviembre.

DOBLE DENUNCIA

Fue en medio de la Comisión de Régimen Interior del Core de Valparaíso cuando el consejero Iván Reyes Figueroa (RN) tomó la palabra para denunciar dos hechos que a su juicio "tienen gravedad", pues hablan de "falta de prolijidad" respecto a cómo se llevó a cabo el proceso de admisibilidad del Fondo de Medios de Comunicación 2023.

La primera de ellas dice relación con que hubo cinco medios a los que se le adjudicaron recursos a pesar de que no cumplían con los requisitos establecidos en las propias bases, motivo por el cual debieron haber sido declarados "inadmisibles", según el core Reyes, que precisó que "en el proceso de admisibilidad hay cinco medios que no cumplían con los requisitos para obtener recursos en este concurso".

Luego, lo más grave: "Cuando se notifica la aprobación del Core, se entrega (a los medios) un documento que no es el que votamos, específicamente me refiero a la lista de espera". De esta manera, Reyes hace eco de una denuncia expresada por un medio online que encabezaba el listado, pero que tras la notificación advirtió que éste era distinto y que ahora aparecían en los últimos lugares.

Tras esta doble denuncia, el también jefe de la bancada de RN en el Core de Valparaíso solicitó a la Seremi de Gobierno –que es la bajada regional de la Segegob– les dé una explicación de "por qué, habiendo medios que no cumplían con los requisitos de postulación, obtuvieron recursos; y por qué se les notifica con un documento que no es el que votamos en el Pleno cuando ratificamos este concurso de medios".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo de comunicaciones de la Seremi de Gobierno de Valparaíso, sin embargo se nos informó que la autoridad –María Fernanda Moraga, militante de Revolución Democrática (RD)– se encuentra con un permiso especial por este lunes 27 de junio y que está fuera de la región.

"ERROR ADMINISTRATIVO"

Quien sí abordó el tema con Puranoticia.cl fue la presidenta de la Comisión de Régimen Interior del Consejo Regional de Valparaíso, core Tania Valenzuela Rossi (Independiente, pero cercana a Revolución Democrática), quien además formó parte de la Comisión Evaluadora de los proyectos que postularon al Fondo de Medios 2023.

"Son reclamaciones que se hacen formalmente y que están consideradas dentro del proceso de Fondo de Medios. En este caso, el Gobernador Regional (Rodrigo Mundaca) quedó de oficiar a la Seremi (de Gobierno) para poder formalizar la respuesta que tiene que dar con los equipos y que eso también sea tramitado al Consejo Regional", comenzó señalando la consejera frenteamplista.

Valenzuela prosiguió indicando que "entiendo que los equipos están aclarando ahí algunas cosas que se realizaron, como por ejemplo que en la plataforma se había publicado un listado que estaba ordenado por orden de folio y no por puntaje, lo cual se corrigió; y el resto tiene que ver con temas de admisibilidad, que ven los equipos técnicos de la Seremi de Gobierno. Así que estamos a la espera de la respuesta".

Además, la autoridad regional explicó ante sus pares del Core de Valparaíso que "efectivamente se reconoce un error de parte de la Segegob" y que éste "alteró el orden en que fue votado" por el cuerpo colegio. No obstante, aseguró que esto ya fue modificado en la página de la Segegob, "para que puedan tener certezas y tranquilidad cada uno de mis colegas de que no hay una modificación ni tampoco –como se utilizó en términos, a mi parecer, bastante irresponsables– una falsificación de instrumento público, sino que lamentablemente hubo un error administrativo".

En cuanto al proceso de admisibilidad, la core Tania Valenzuela agregó que éste está a cargo de los funcionarios de la Segegob y que la Comisión Evaluadora recibe los proyectos una vez que ya están declarados admisibles. En ese caso, dijo que "todos quienes conformamos parte de la Comisión de Evaluación de Fondo de Medios de Comunicación 2023 no tenemos ninguna responsabilidad en poder tener las certezas si los medios cumplen –o no– con los requisitos básicos y estamos solicitando que se nos envíe vía oficio, o si es necesario en una comisión extraordinaria, para revisar uno a uno los antecedentes que se nos han hecho entregar".

El core Iván Soto Munizaga (Republicano) rebatió lo señalado por su par frenteamplista señalando que "tratar como un error algo que en términos jurídicos está clasificado con otro concepto, creo que es bastante bondadoso y sutil para mencionar lo que está sucediendo". A ello añadió que "todos deberíamos sentir un poco de efervescencia ante este tipo de cosas y pronunciarnos, porque somos nosotros los que cuidamos el caudal público, que pasa por nuestras decisiones".

AL FONDO DE LA DENUNCIA

Pese a que la consejera Tania Valenzuela se refiere a lo ocurrido en el Pleno como "reclamaciones", su compañero en el órgano colegiado, Manuel Millones Chirino (independiente, pero cercano a Chile Vamos), asegura que lo expresado son denuncias y que se requiere ir al fondo de ellas para establecer qué ocurrió realmente.

"No me refiero ni a magnificar ni a simplificar el conflicto porque aquí hay dos problemas: uno, el informe que se deriva a los beneficiarios, que es distinto al que aprueba el Consejo Regional; y segundo, la denuncia respecto a medios que no tenían que haber sido calificados. Esa denuncia que no tenían que haber sido calificados, porque no cumplían los requisitos de admisibilidad, podría cambiar la lista", dijo.

Millones continuó manifestando que "por eso es importante ir al fondo de la denuncia. Si será una falta, irregularidad o un delito, ese será tema que tendrán que determinar otros, pero la preocupación tiene que ver si efectivamente hubo cuatro o cinco medios que fueron calificados no correspondiendo porque no cumplían los requisitos de las bases, ahí el tema es distinto".

En representación del Consejo Regional, su secretario ejecutivo, Enrique Astudillo Pinto, explicó ante los cores que "lo que yo resguardo en particular es que lo que ingresa sea lo que ustedes aprueban. Por lo tanto, yo también actúo de buena fe después que se emite un acuerdo. Si se publica algo distinto, es algo que escapa absolutamente del control que uno puede tener. Quiero que quede claro que sí hacemos un control en términos de que lo que ingresa al Consejo Regional es lo que ustedes votan y eso es lo que chequeé en el minuto donde me llegó esa observación. Tengan la tranquilidad que aquí ese resguardo se toma".

