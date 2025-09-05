INDH interpuso querella por el delito de tortura por vejaciones a trabajador en el Hospital de Osorno

La sede de Los Lagos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Juzgado de Garantía de Osorno una querella por el delito de tortura en contra de quienes resulten responsables por el caso del funcionario que sufrió graves vejámenes por parte de otros cuatro compañeros en el Hospital Base de la misma ciudad.

“Tortura porque se trata de personas que en su condición de funcionarios públicos infligieron sufrimiento a otro y además en un recinto público”, precisó el director nacional del organismo, Yerko Ljubetic.

El abogado recalcó, a través de una comunicación, que “desde el momento en que el INDH tomó conocimiento de lo ocurrido hizo las indagaciones necesarias que han permitido ejercer acciones legales al respecto”.

“Esto no sólo es gravísimo por tratarse del delito de tortura, sino por el hecho de que existe la obligación del Estado de que el espacio de trabajo donde se desempeñan sus funcionarios sean lugares seguros”, aseguró.

En la querella se solicita que el Servicio Médico Legal desarrolle pericias del Manual de las Naciones Unidas para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Protocolo de Estambul.

También, se pide el empadronamiento de posibles testigos pertenecientes al Servicio de Salud de Osorno que puedan dar cuenta del hecho y, de la misma manera, solicitar información al organismo público relativa a las investigaciones internas que puedan aportar antecedentes.

Desde el INDH aseguraron que se “encuentra en comunicación con la familia de la víctima y atentos a las necesidades de derivación especializada que puedan requerirse”.

