Incendios arrasan con 325 casas y dejan al menos 19 fallecidos en Ñuble y Biobío: Penco, Lirquén y Quillón, las zonas más afectadas

Autoridades de Gobierno y del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) se reunieron en un Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), con el fin de mantener las coordinaciones de cara a la situación de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

Ante este escenario, en punto de prensa realizado tras la reunión, las autoridades detallaron que, al momento, producto de la emergencia, se registran 19 personas fallecidas, 630 personas albergadas, 19 albergues operativos, 1.533 personas damnificadas, 325 viviendas destruidas y 1.140 en evaluación.

Desde la región de Biobío se informó que en la zona murieron 18 personas, de las cuales 17 residían en la comuna Lirquén, específicamente en sectores como Ríos de Chile, uno de los más afectados por el avance del fuego. Por su parte, se reporta una persona fallecida en la región de Ñuble, víctima que perdió la vida en su casa en Quillón.

En esa línea, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, manifestó que "el objetivo central es seguir combatiendo los incendios forestales y para eso es imprescindible que no tengamos nuevos focos, ya que esto significa distraer esfuerzos y eso puede tener un impacto muy complejo en las próximas horas y los próximos días".

En cuanto a las medidas más importantes que se han establecido, los distinto decretos ya han sido dictados: junto al Estado de Excepción Constitucional, adicionalmente se suma la declaración de Zona de Catástrofe para la región de Ñuble y las comunas de Penco, Tomé y Concepción. También se decretó Alerta Sanitaria para Ñuble y Biobío que otorga atribuciones extraordinarias a las dos subsecretarias de Salud.

Respecto a la situación del toque de queda, se mantiene en Lirquén y se evaluará si es que es necesario establecer un toque de queda adicional en otras comunas.

Luego, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, se refirió a la importancia de la Alerta SAE, explicando que "es un complemento a los procesos de evacuación que se inician en los territorios (…) La alerta SAE tiene una cobertura comunal, por lo tanto, le llega a toda la comuna y se especifica en el mensaje, el sector o los sectores a evacuar".

Senapred reiteró su llamado a la población de nuestro país a mantener acciones de autocuidado, evitar situaciones de riesgo y, principalmente, tener conductas responsables que eviten la creación y propagación de incendios forestales.

Desde el Congreso Nacional, en Valparaíso, la Cámara de Diputados realizó un minuto de silencio por las víctimas de los incendios forestales. En la sesión de Sala N°112, los diputados realizaron un respetuoso homenaje para conmemorar a las víctimas de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, fue designada como enlace presidencial en la región del Biobío para coordinar acciones entre La Moneda y las autoridades de la zona devastada. Así es como visitó Punta de Parra, en la comuna de Tomé, además de participar del Cogrid nacional y regional, y llegar al hospital y Cesfam de Lirquén, para monitorear la afectación que provocó el fuego en la infraestructura de la red asistencial.

El Presidente Gabriel Boric, de visita en la región de Ñuble, indicó que "el último reporte que he recibido, hay más de 1.500 clientes sin suministro eléctrico, cuatro servicios sanitarios rurales afectados, que ya están con los camiones aljibe correspondientes para que todos puedan tener acceso a agua. Y tenemos albergues habilitados en donde Junaeb está distribuyendo raciones de comida. Seguimos y vamos a seguir con todos los recursos desplegados". Por último, vale hacer presente que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) reporta un total de 34 incendios forestales en combate hasta las 17:00 horas de este lunes 19 de enero, lo que se suma a más de 37.000 hectáreas consumidas.

