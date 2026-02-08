Incendio forestal obliga a cerrar la Ruta 5 Sur en la Región del Maule

Un incendio forestal registrado en la comuna de San Rafael, en la Región del Maule, motivó la declaración de Alerta Roja por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), debido al rápido avance de las llamas en el sector Los Maquis.

De acuerdo con información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro se mantiene en combate activo y ha consumido hasta ahora una superficie aproximada de seis hectáreas, lo que obligó a reforzar los recursos técnicos y humanos en la zona.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron la interrupción del tránsito en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 224, con el objetivo de resguardar la seguridad de conductores y facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia que trabajan en el área afectada.

La emergencia también impactó el transporte ferroviario, ya que, según informó la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), dos trenes permanecen detenidos mientras se controla el avance del incendio y se evalúan las condiciones de seguridad de la vía.

En el lugar operan Bomberos de Cumpeo, San Rafael, Talca y Pelarco, junto a tres brigadas de Conaf, además de apoyo aéreo compuesto por cuatro aviones y dos helicópteros, en un esfuerzo coordinado para contener el fuego y evitar su propagación hacia sectores habitados o de mayor.

