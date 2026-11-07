Incendio forestal en Machalí consume 1,5 hectáreas y moviliza a Conaf

Las dificultades para acceder a una quebrada ubicada en el sector de Pozas Verdes han marcado las labores de combate de un incendio forestal que se desarrolla durante este sábado en la comuna de Machalí, Región de O’Higgins. La emergencia, que presenta un rápido avance, ha obligado a desplegar brigadas terrestres, helicópteros y distintos equipos de apoyo para contener las llamas y evitar que el fuego continúe propagándose.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro ha consumido aproximadamente 1,5 hectáreas de vegetación, mientras los equipos de emergencia mantienen sus esfuerzos concentrados en el control del incendio.

El alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud, entregó antecedentes sobre las condiciones geográficas del lugar, explicando que el fuego se desarrolla en un sector de acceso complejo, lo que representa una dificultad para el ingreso de los recursos terrestres.

"Estamos en el kilómetro 19, a 2 km de la Carretera del Cobre. Por el momento, el incendio se encuentra en una quebrada de muy difícil acceso, pero hasta el momento hay un helicóptero combatiendo el incendio", señaló.

La autoridad comunal destacó de esta manera la importancia del apoyo aéreo para enfrentar una emergencia que se desarrolla en un terreno donde el desplazamiento de brigadistas presenta mayores dificultades.

Según la información entregada por Conaf, el operativo contempla la participación de cinco brigadas forestales, dos helicópteros y tres integrantes de personal técnico, quienes trabajan en las labores de combate y coordinación de los recursos desplegados.

A este dispositivo se suma un puesto de mando destinado a organizar las operaciones y un camión cisterna para apoyar el abastecimiento de agua.

Además, el organismo informó que un avión se encontraba en trayecto hacia el sector afectado, con el propósito de reforzar las tareas de combate aéreo.

TRABAJO CONJUNTO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

El despliegue también cuenta con la colaboración de Bomberos de Coya y Machalí, personal de Seguridad Municipal y equipos de Codelco, que participan en las acciones de apoyo frente a la emergencia.

La coordinación entre los distintos organismos busca facilitar el trabajo en terreno, especialmente debido a las características de la quebrada donde se concentra el incendio.

Por ahora, el balance preliminar indica una superficie afectada de 1,5 hectáreas, aunque esta cifra podría variar conforme avance la evaluación de los equipos especializados.

Las causas que originaron el siniestro no han sido informadas y tampoco se han entregado antecedentes oficiales sobre eventuales viviendas amenazadas o personas lesionadas.

Mientras continúan las labores de combate, los recursos terrestres y aéreos permanecen desplegados en Pozas Verdes, con el objetivo de contener la propagación de las llamas y controlar el incendio forestal.

PURANOTICIA