Incendio forestal en la comuna de Litueche ha consumido una superficie aproximada de 100 hectáreas

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro denominado "Costa del Sol" se mantiene en combate.

Lunes 15 de diciembre de 2025 21:09
La Dirección Regional de Senapred O'Higgins declaró Alerta Roja para la comuna de Litueche por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro denominado "Costa del Sol" se mantiene en combate.

Las llamas han consumido la tarde de este lunes una superficie aproximada de 100 hectáreas.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el incendio continúa con velocidad de propagación alta en el frente de avance, en dirección al norte al sector del Lago Rapel, al momento no se han visto afectadas viviendas.

En consideración a este antecedente y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, la Dirección Regional de Senapred mantiene la Alerta Roja para la comuna de Litueche, por incendio forestal, que se encuentra vigente desde este lunes.

(Imagen: @diarioelmarino)

