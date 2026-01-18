Incendio forestal en Concepción deja 253 viviendas destruidas y 20 mil evacuados

Un incendio forestal de gran magnitud continúa afectando a la provincia de Concepción, luego de que el fuego no pudiera ser controlado durante la noche. Hasta ahora, el siniestro ha dejado al menos 253 viviendas destruidas, más de 20 mil personas evacuadas y cientos de hectáreas consumidas, en una de las emergencias más graves registradas en la zona en el último tiempo.

El fuego impacta principalmente a las comunas de Penco y Lirquén, propagándose con rapidez hacia sectores poblados debido a condiciones climáticas adversas, especialmente fuertes vientos, lo que ha dificultado de manera significativa las labores de control y contención por parte de los equipos de emergencia.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, informó que una de las áreas más golpeadas corresponde al sector El Pino, y advirtió que la cifra de viviendas afectadas podría aumentar, ya que existen zonas a las que aún no se ha podido acceder completamente para realizar una evaluación detallada de los daños.

En paralelo, el municipio confirmó la habilitación de albergues de emergencia para acoger a las familias que perdieron sus hogares o que debieron evacuar de forma preventiva ante el avance del fuego. Pese a la magnitud de la tragedia, las autoridades señalaron que no se han reportado víctimas fatales hasta el momento.

Según información oficial, cerca de 20 mil personas han debido abandonar sus hogares como medida de resguardo. En tanto, CONAF informó que el incendio ya ha consumido alrededor de 50 hectáreas, aunque existe una proyección de expansión que podría llegar hasta las 300 hectáreas, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas y del refuerzo del operativo durante la jornada.

