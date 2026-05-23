Incendio forestal en Antuco supera las 560 hectáreas y mantiene alerta amarilla

Más de 560 hectáreas han sido afectadas por el incendio forestal denominado “711-Rucue”, emergencia que continúa activa en la comuna de Antuco, en la Región del Biobío.

Debido al avance del fuego, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decidió mantener la Alerta Amarilla para la comuna, medida que permanece vigente desde el pasado 20 de mayo.

Fue durante esa jornada, cerca de las 18:45 horas, cuando se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para solicitar la evacuación preventiva del sector Alto Rucue. Producto de esta situación, al menos 20 familias debieron abandonar sus viviendas.

En el combate del incendio trabajan diversas unidades de emergencia, entre ellas Bomberos de Antuco, Quilleco y Huepil, además de personal especializado de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Según se informó, en el lugar también se mantienen desplegados tres técnicos y cuatro brigadas de Conaf, dos pertenecientes a Arauco y una de Mininco, junto con apoyo aéreo mediante dos aeronaves y una ambulancia para atender eventuales emergencias en la zona.

Las labores continúan enfocadas en contener el avance de las llamas y evitar que el fuego siga propagándose hacia sectores habitados o de mayor riesgo.

PURANOTICIA