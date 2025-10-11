Incendio en vivienda de Angol deja dos víctimas fatales

Una tragedia conmocionó este sábado a la comuna de Angol, en la región de La Araucanía, luego de que un incendio afectara una vivienda en el sector de la población Los Lagos, dejando como saldo dos personas fallecidas: una mujer de 35 años y su hija de seis.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles José Bunster y Berlín, en las cercanías del cerro San Sebastián, y movilizó a varias compañías de Bomberos que trabajaron intensamente para controlar las llamas.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas serían familiares de una voluntaria de la Tercera Compañía de Bomberos de la comuna, lo que generó gran consternación entre los equipos de emergencia y vecinos del sector.

Hasta el lugar concurrió personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), que quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las causas del incendio y realizar el levantamiento de los cuerpos.

Bomberos, por su parte, efectuó las primeras pericias y colaboró en el control del fuego, mientras se mantiene el trabajo de los equipos especializados para determinar el origen del siniestro.

PURANOTICIA