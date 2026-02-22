Incendio en Tongoy deja una persona fallecida

Un incendio con resultado fatal se registró durante la noche de este sábado en la localidad de Tongoy, en la comuna de Coquimbo.

El siniestro afectó a una cabaña y se habría iniciado cerca de las 23:00 horas, generando una rápida movilización de equipos de emergencia del sector.

Hasta el lugar acudieron voluntarios de Bomberos de Tongoy, Guanaqueros y Coquimbo, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar la propagación del fuego a inmuebles colindantes.

Las labores de combate se extendieron por varios minutos, debido a la magnitud del incendio y a las condiciones estructurales de la vivienda afectada.

Lamentablemente, una persona no vidente que se encontraba al interior del inmueble no logró salir por sus propios medios y falleció en el lugar.

Pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia, la víctima fue encontrada sin signos vitales una vez controlado el fuego.

El procedimiento quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes deberán establecer la dinámica de los hechos.

Las causas del siniestro serán determinadas por equipos especializados, a fin de esclarecer el origen del incendio y eventuales responsabilidades.

