Incendio en la Universidad de Atacama en Copiapó deja cuantiosos daños materiales

La Universidad de Atacama resultó afectada en sus instalaciones de Copiapó, durante la madrugada de este domingo. No se han reportado lesionados, pero sí cuantiosos daños.

El fuego afectó al taller de instrumentación de la Facultad Tecnológica, donde solo se encontraba personal de seguridad que no resultó afectado.

Personal de Bomberos de Copiapó acudió al combate del siniestro, junto con funcionarios de Carabineros para controlar la emergencia.

Las autoridades universitarias están cuantificando los daños, en tanto que personal que especializado inició la investigación sobre el origen de las llamas.

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