Una investigación por la comercialización ilegal de hojas de coca permitió a la Policía de Investigaciones (PDI) identificar domicilios utilizados para almacenar y distribuir esta sustancia en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana. El procedimiento terminó con dos personas detenidas y la incautación de más de 155 kilos de hojas de coca.

Las diligencias fueron desarrolladas por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Melipilla, quienes establecieron que los inmuebles eran utilizados como puntos de acopio y comercialización.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la distribución de las hojas de coca estaba dirigida principalmente a ciudadanos extranjeros residentes en el sector poniente de la ciudad.

Durante el operativo fueron detenidos un hombre y una mujer de nacionalidad boliviana, ambos investigados por el delito de tráfico de drogas.

MÁS DE 155 KILOS DE HOJAS DE COCA INCAUTADOS

El subcomisario Raúl Solís, de la Bicrim Melipilla, informó que el procedimiento permitió decomisar 10 sacos de hojas de coca a granel, cuyo peso total alcanzó los 155,5 kilogramos.

Además, los detectives incautaron 58 cartones de cigarrillos de contrabando, dos teléfonos celulares y $1.127.750 en dinero en efectivo.

Los antecedentes recopilados por la PDI permitieron establecer la utilización de los domicilios para almacenar la sustancia antes de su posterior comercialización.

La investigación policial derivó así en la detención de los dos involucrados y la incautación de las especies encontradas durante el procedimiento.

PURANOTICIA