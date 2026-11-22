Un fatal accidente de tránsito se registró durante la mañana de este domingo en la Ruta 5 entre Dalcahue y Ancud, en Chiloé, en la Región de Los Lagos.

La colisión de alta energía fue protagonizada por dos vehículos que circulaban a alta velocidad en la recta Butalcura, la cual dejó como saldo seis víctimas fatales.

Fueron 11 las personas involucradas en la tragedia, donde finalmente perdieron la vida dos adultos y cuatro menores de edad, según lo informado por Radio Bío Bío.

En el lugar se encuentran trabajando personal de la SIAT de Carabineros, quienes quedaron a cargo de las diligencias investigativas para esclarecer el origen del fatal accidente de tránsito, lo que mantiene cortada la ruta, por lo que los vehículos están siendo desviandos por Quemchi hacia Dalcahue por el camino costero.

PURANOTICIA