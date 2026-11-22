Una venta de una consola PlayStation 5 acordada a través de Facebook terminó con un padre asesinado y su hijo gravemente herido en Rancagua. A más de un año del crimen, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad condenó a presidio perpetuo simple a dos de los responsables del asalto, ocurrido en julio de 2025.

Los sentenciados son Manuel Alberto Salazar Fuentes y Benjamín Ignacio Valenzuela Pérez, declarados culpables del delito consumado de robo con homicidio, en concurso con un segundo robo con homicidio en grado de frustrado.

La víctima fatal fue Alfredo Rodríguez, de 62 años, quien había acompañado a su hijo de 25 a concretar la venta de una consola que este había ofrecido por $450 mil en Facebook Marketplace.

El encuentro se realizó el 22 de julio de 2025, en la intersección de avenida Circunvalación con pasaje El Pacollo, luego de que el joven recibiera una nueva ubicación tras una primera cita fallida.

En ese lugar, Benjamín Valenzuela Pérez se presentó como el supuesto comprador. Sin embargo, mientras conversaban, aparecieron otros tres individuos armados, entre ellos Manuel Salazar Fuentes y un adolescente, quienes exigieron la entrega del equipo.

Durante el asalto, los delincuentes dispararon contra ambas víctimas. El joven recibió dos impactos de bala y sobrevivió con lesiones graves, mientras que su padre falleció en el lugar producto de una hemorragia provocada por otro disparo.

El juez Hernán González, integrante del tribunal, explicó que la sentencia incluyó diversos delitos de robo con intimidación y “un caso que fue dramático y grave como fue un robo con homicidio para sustraer a una persona una consola de PlayStation y que resultó con la muerte del padre de ese joven”.

OTROS ROBOS COMETIDOS MEDIANTE FACEBOOK

Durante el juicio, el tribunal también estableció que los involucrados participaron en otros delitos utilizando un mecanismo similar: contactar a personas que ofrecían consolas PlayStation 5 por redes sociales, concertar encuentros y sustraer los equipos mediante amenazas con armas de fuego.

Uno de los episodios ocurrió el 18 de febrero de 2025, cuando un vendedor recibió en su domicilio a un supuesto comprador que solicitó sus datos bancarios para efectuar una transferencia.

Mientras se desarrollaba la conversación, apareció un segundo individuo y ambos intimidaron a la víctima con armas de fuego. Los responsables escaparon con la consola, cadenas de oro, un colgante y un anillo.

Por su participación en ese hecho, Juan Eduardo Gajardo Silva ya había sido condenado a 10 años de presidio mediante un procedimiento abreviado.

Otro de los asaltos acreditados se registró el 10 de julio, cuando un vendedor acudió a una cita en la intersección de avenida Viña del Mar con Pedro Aguirre Cerda, donde fue amenazado por Valenzuela Pérez y otro sujeto, quienes le sustrajeron la consola.

El tribunal también dio por establecido un robo con intimidación cometido el mismo 22 de julio, horas antes del ataque contra Rodríguez y su hijo. En esa ocasión, sujetos armados sustrajeron una mochila, un teléfono celular y dinero a una persona que se encontraba en una plaza de Rancagua.

ADOLESCENTE RECIBIÓ SANCIÓN MÁXIMA DE 10 AÑOS

Además de las penas de presidio perpetuo simple impuestas a los dos adultos, el tribunal condenó a Valenzuela Pérez a otros 10 años y un día de presidio por tres delitos de robo con intimidación.

En tanto, un tercer condenado, identificado con las iniciales C.S.P.G., quien era adolescente al momento de los hechos, recibió una sanción de 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, la máxima contemplada para su situación.

La sentencia fue dictada de manera unánime por los magistrados Felipe Cortés, Yesica Hidalgo y Hernán González.

No obstante, el tribunal también resolvió absolver a Valenzuela Pérez de dos acusaciones por robo con intimidación y al adolescente de una tercera imputación por el mismo delito, al considerar que no existían antecedentes suficientes para acreditar su participación en esos hechos.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, se tomarán muestras biológicas de los condenados adultos para incorporar sus perfiles genéticos al Registro Nacional de ADN de Condenados.

PURANOTICIA