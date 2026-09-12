Incendio en hogar de ancianos de Pitrufquén: Gobierno confirma que operaba sin autorización

La ministra María Jesús Wulf anunció apoyo para los 10 sobrevivientes de la tragedia en La Araucanía. Además, confirmó que el recinto no contaba con permisos para funcionar.
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del incendio que afectó a una residencia de adultos mayores en Pitrufquén, Región de La Araucanía, y que dejó 16 fallecidos.
En un comunicado, también señaló que la prioridad inmediata es acompañar a los 10 sobrevivientes y asegurar la continuidad de sus cuidados. Seis de estas personas permanecen en un albergue habilitado y otras cuatro fueron acogidas por sus familias.
"Estamos profundamente afectados por esta tragedia. Quiero acompañar con mucho cariño y respeto a las familias de quienes perdieron la vida y desear una pronta recuperación a las personas heridas", expresó la ministra en el comunicado.
"Desde Senama estamos trabajando para apoyar a los sobrevivientes y reubicarlos en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores debidamente autorizados y que cuenten con condiciones adecuadas para su cuidado", añadió.
También informó que el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, se trasladará a Pitrufquén para conocer la situación directamente, acompañar el trabajo de Senama y coordinar las acciones necesarias con las autoridades regionales.
Finalmente, confirmó que la residencia incendiada no contaba con autorización para funcionar. "El ministerio seguirá con atención la investigación de la Fiscalía y evaluará las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones", cerró.
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