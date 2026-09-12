Incendio en hogar de ancianos de Pitrufquén: Gobierno confirma que operaba sin autorización

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del incendio que afectó a una residencia de adultos mayores en Pitrufquén, Región de La Araucanía, y que dejó 16 fallecidos.

En un comunicado, también señaló que la prioridad inmediata es acompañar a los 10 sobrevivientes y asegurar la continuidad de sus cuidados. Seis de estas personas permanecen en un albergue habilitado y otras cuatro fueron acogidas por sus familias.

"Estamos profundamente afectados por esta tragedia. Quiero acompañar con mucho cariño y respeto a las familias de quienes perdieron la vida y desear una pronta recuperación a las personas heridas", expresó la ministra en el comunicado.

"Desde Senama estamos trabajando para apoyar a los sobrevivientes y reubicarlos en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores debidamente autorizados y que cuenten con condiciones adecuadas para su cuidado", añadió.

También informó que el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, se trasladará a Pitrufquén para conocer la situación directamente, acompañar el trabajo de Senama y coordinar las acciones necesarias con las autoridades regionales.

Finalmente, confirmó que la residencia incendiada no contaba con autorización para funcionar. "El ministerio seguirá con atención la investigación de la Fiscalía y evaluará las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones", cerró.

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