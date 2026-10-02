Detienen en Tirúa a prófugo por el ataque al molino Grollmus tras intentar huir de un control policial

Carabineros detuvo en la comuna de Tirúa, región del Biobío, a un sujeto de 21 años, quien se encontraba prófugo por su presunta participación en el atentado contra el molino Grollmus, perpetrado en 2022 en Contulmo.

El sospechoso fue interceptado durante una fiscalización a una camioneta e intentó darse a la fuga internándose en un bosque, pero fue rápidamente alcanzado y detenido por personal policial.

Los funcionarios lo trasladaron hasta la 3ª Comisaría de Cañete, donde verificaron sus antecedentes y realizaron las consultas correspondientes al Ministerio Público. En ese procedimiento, se precisó que tuvo participación en el ataque al molino.

El imputado quedó a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para el control de detención durante esta jornada.

El lunes 21 de septiembre pasado, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete condenó a 18 sujetos vinculados al grupo denominado Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) como autores del ataque. Las penas suman más de 1.000 años de cárcel.

(IMAEGEN DE REFERENCIA)

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