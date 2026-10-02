Corte Suprema confirma rechazo a querella contra jueza de Los Ángeles investigada por prevaricación

La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó la querella de capítulos presentada por la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla, en contra de la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, imputada por prevaricación judicial.

En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, Mireya López y Dinko Franulic- confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que no halló mérito para acoger la querella, tanto en cada uno de los seis capítulos como en el planteamiento global.

Si bien, la Corte de Concepción reconoció que la magistrada tuvo contactos con las dos abogadas que supuestamente lideraron una red de corrupción judicial en Los Ángeles, estimó que dichos contactos no tuvieron la suficiente entidad para constituir delitos. Además, estimó mal argumentadas algunas partes de la querella de capítulos de la Fiscalía Regional de Ñuble.

La jueza se encuentra imputada en el marco de una investigación por asociación criminal y otros delitos que afectaron al sistema de justicia penal de Los Ángeles. La querella de capítulos fue presentada por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, por estimar que la magistrada favoreció a dos abogadas imputadas en los hechos indagados.

En esta causa ya están formalizadas las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés; el ex defensor público de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez; el funcionario del Juzgado de Garantía de esa ciudad, Nelson Sáez; la secretaria del estudio jurídico de las abogadas, Paola Jara; la procuradora de la misma oficina, Claudia Castillo, y un cliente de las abogadas que cumple condena por delitos de drogas y Armas, Moisés Bastardo.

Las dos abogadas, quienes están imputadas por liderar la asociación criminal, están en prisión preventiva y los restantes permanecen bajo otras medidas cautelares. En tanto, la Corte de Concepción ya acogió una querella de capítulos en contra del ex fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán.

La Fiscalía Regional de Ñuble investiga asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación, cometidos entre 2017 y 2024 en la comuna de Los Ángeles.

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