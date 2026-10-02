Comisiones de Salud y Zonas Extremas del Senado sesionan en Arica y Parinacota para abordar urgencias de la región

Las comisiones de Salud y de Zonas Extremas del Senado iniciaron sus sesiones en la Región de Arica y Parinacota, con el objetivo de conocer en terreno la realidad de distintas comunas del norte y sus principales desafíos en materia de salud, infraestructura y empleo.

Durante la primera jornada, los senadores Enrique Lee, Cristián Vial, Alejandro Kusanovic y Sergio Gahona escucharon las exposiciones del gobernador regional, Diego Paco, y del delegado presidencial provincial, Sebastián Huerta.

Más tarde, los alcaldes de Putre, Javier Tito Huaylla, y de General Lagos, Alex Castillo, profundizaron en la situación de seguridad, las condiciones de infraestructura y los efectos del cambio climático que afectan a sus respectivas comunas.

Durante la tarde, los parlamentarios visitaron el proyecto Biblioteca y el Centro de Salud de Putre. Posteriormente, se trasladaron al Complejo Fronterizo Chungará, donde sostuvieron reuniones con representantes del Ejército, Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Este viernes, las comisiones unidas sesionarán en la Municipalidad de Arica, donde el alcalde Orlando Vargas dará la bienvenida a las y los congresistas. Posteriormente, el alcalde de Camarones, Cristian Zavala Soto, abordará la realidad y los principales desafíos de su comuna.

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