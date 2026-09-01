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Incendio consume al menos dos galpones que almacenaban fardos de ropa en la Zofri de Iquique

Incendio consume al menos dos galpones que almacenaban fardos de ropa en la Zofri de Iquique

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Al menos 50 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Iquique se encuentran trabajando en el lugar para extinguir las llamas.

Incendio consume al menos dos galpones que almacenaban fardos de ropa en la Zofri de Iquique
Martes 1 de septiembre de 2026 22:37
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Un incendio se registra la noche de este martes a dependencias de la Zona Franca de Iquique (Zofri), en el sector de calle Mapocho.

Según información preliminar, son dos los galpones afectados por el siniestro, donde se almacenan fardos de ropa americana.

Al menos 50 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Iquique se encuentran trabajando en el lugar para extinguir las llamas.

Autoridades investigan las causas de esta emergencia que ha generado preocupación en el importante polo comercial de la región.

(Imagen: @HongSista)

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