Programan corte de emergencia nocturno en sectores de La Serena y Coquimbo para estabilizar sistema de agua potable

Con el objetivo de recuperar los niveles operacionales y estabilizar el sistema de distribución de agua potable, Aguas del Valle realizará un corte de emergencia programado en parte de La Serena y Coquimbo.

La interrupción está programada para este lunes 21 de septiembre, entre las 00:00 y las 05:00 horas.

El subgerente zonal (s) de la sanitaria, Alejandro Salazar, explicó que "esta suspensión permitirá ejecutar maniobras operacionales destinadas a recuperar los niveles de agua en la red y restablecer las condiciones de funcionamiento del sistema de distribución de agua potable. Hemos programado este corte durante la noche para disminuir los impactos en la rutina diaria de nuestros clientes".

El ejecutivo agregó que, de no mediar inconvenientes, la reposición del servicio se realizará gradualmente desde las 05:00 horas de este martes, una vez concluidas las labores operacionales y alcanzados los niveles adecuados de operación en la red.

Asimismo, Aguas del Valle hizo un llamado a la comunidad a utilizar el agua de manera responsable y a no acumular reservas innecesarias. "No es necesario juntar agua para períodos prolongados. Recomendamos únicamente almacenar la cantidad indispensable para las necesidades básicas durante la noche y mientras dure la suspensión programada, contribuyendo así a una recuperación más rápida y estable del sistema".

En caso de consultas, la comunidad puede comunicarse a través de los canales de atención de Aguas del Valle: WhatsApp +56 9 9900 0325 y Fono Clientes 600 400 4444.

SECTORES AFECTADOS

Cerro Grande, San Joaquín, El Milagro, Barrio Universitario, Colina El Pino, Peñuelas, Avenida del Mar, El Santuario, La Cantera, Altos del Rosario, La Pampa y Bosque San Carlos, entre otros.

PURANOTICIA