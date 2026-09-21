En prisión preventiva quedó presunto autor de homicidio al interior de una ramada en San Clemente

En prisión preventiva quedó el presunto autor de un homicidio al interior de una ramada en el sector Los Montes de la comuna de San Clemente, en la región del Maule.

El hecho ocurrió la madrugada del 19 de septiembre, donde la víctima recibió una puñalada en el abdomen que finalmente le costó la vida.

La investigación ordenada a ejecutar a la Policía de Investigaciones (PDI) permitió establecer que se produjo una riña entre diversos grupos de personas y que la víctima fue atacada por el imputado en momentos que intentaba separar una de las peleas.

El fiscal José Luis González, señala que “el imputado fue detenido este sábado 19 de septiembre del año 2026 por Carabineros en un sector donde se estaban realizando ramadas, el picadero de Los Montes, en la comuna de San Clemente, por estar involucrado en la muerte de una persona de 24 años. Se amplió la detención el sábado para este lunes 21 de septiembre con el objeto de que se acumularan los antecedentes por parte de la fiscalía para decidir si se iba a formalizar a este imputado y sobre qué medidas cautelares solicitar".

Añadió que "con las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones, Brigada de Homicidios, la fiscalía ha formalizado investigación contra el imputado atribuyéndole participación de autor en un delito de homicidio consumado porque la víctima falleció. Se trata de un hecho en el que en la ramada realizada en el sector El Picadero, la víctima concurrió junto a amigos y familiares, así como también el imputado con amigos y familiares".

Detalló que "durante la jornada hubo una animadversión contra la víctima a la que un miembro del grupo contrario le lanzó una botella de cerveza en su cabeza. Pasaron las horas, ya en los primeros momentos del día 19 de septiembre, se produjo una pelea entre miembros de ambos grupos. Durante esa pelea, el imputado fue a buscar un cuchillo, ingresó a la ramada y agredió con él a la víctima. Hubo una sola herida, pero penetrante, en zona torácica y abdominal, que pese a los socorros oportunos no pudo evitarse la muerte de la víctima".

González relató que "de acuerdo a testigos que fueron entrevistados por Carabineros primero y luego por Policía de Investigaciones, el único autor es el imputado. Por esas razones se decretó la prisión preventiva del mismo por considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y el plazo de investigación será de cuatro meses".

Cabe señalar que en la audiencia de formalización de cargos, el tribunal dispuso la prohibición de dar a conocer el rostro y la identidad de imputado que quedó privado de libertad.

(Imagen: Musicaynoticias)

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