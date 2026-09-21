Incautan más de 1,4 toneladas de marihuana en operativos en Calama y San Pedro de Atacama

Carabineros incautó más de 1,4 toneladas de marihuana en dos procedimientos realizados con apenas cuatro días de diferencia en la región de Antofagasta.

Los operativos se concretaron durante Fiestas Patrias y respondieron a distintos tipos de despliegue policial: uno derivado de una investigación del OS7 El Loa y otro a partir de la alerta de habitantes de la localidad de Socaire.

El primer procedimiento se realizó el miércoles 16 de septiembre, luego de diligencias investigativas desarrolladas por Carabineros del OS7 El Loa, que permitieron establecer la existencia de un punto de acopio de droga en el sector oriente de Calama.

Con estos antecedentes y en coordinación con el Ministerio Público, se gestionó una orden judicial de entrada y registro. La diligencia se concretó con apoyo del GOPE y de la Sección Dron Antofagasta, permitiendo incautar 1.244 kilos 100 gramos de marihuana elaborada.

El segundo operativo ocurrió el sábado 19 de septiembre en la comuna de San Pedro de Atacama, luego de que integrantes de la comunidad de Socaire alertaran a Carabineros sobre la presencia de un vehículo aparentemente accidentado en la ruta 23CH.

Al llegar al lugar, personal de frontera de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama constató que el vehículo estaba sin ocupantes y mantenía un encargo vigente por robo, denuncia realizada el 18 de septiembre en Antofagasta.

En el interior del automóvil, además, fueron encontrados 185 kilos 200 gramos de marihuana, concretándose una segunda incautación.

En total, ambos procedimientos permitieron decomisar 1 tonelada 429 kilos 300 gramos de marihuana, equivalente a aproximadamente 4,3 millones de dosis. El avalúo de la droga fue estimado en hasta $12 mil millones.

Con estos resultados, Carabineros superó las 38 toneladas de droga incautadas durante este año en la región de Antofagasta, considerando marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base.

(Imagen: En la Línea)

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