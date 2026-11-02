Incendio arrasó con la iglesia más antigua de Queilén: histórico templo ubicado en Agoni quedó reducido a cenizas

La comuna de Queilén, en la provincia de Chiloé, perdió uno de sus inmuebles religiosos de mayor valor histórico luego de que un incendio destruyera completamente la iglesia ubicada en el sector de Agoni.

La estructura, considerada la más antigua de la comuna, fue consumida por las llamas en aproximadamente 20 minutos, según relató el alcalde Marcos Vargas.

El siniestro movilizó a voluntarios de Bomberos, quienes acudieron al lugar para combatir el fuego y evitar que se propagara hacia los terrenos colindantes. Sin embargo, pese al despliegue de los equipos de emergencia, no fue posible salvar la construcción.

La destrucción del templo generó preocupación entre las autoridades locales debido a su importancia religiosa, cultural e histórica para los habitantes del sector.

El alcalde de Queilén, Marcos Vargas, lamentó lo ocurrido y explicó que el avance de las llamas fue tan rápido que las personas que se encontraban en las inmediaciones no pudieron intervenir para evitar la pérdida del inmueble.

"En 20 minutos se consumió la capilla, quedando absolutamente nada. Había mucha gente visitando a sus deudos, a sus seres queridos, pero nada pudieron hacer, a pesar de la pronta llegada de Bomberos", relató.

La autoridad comunal expresó su pesar por la destrucción de un espacio que durante años formó parte de la vida religiosa y de la memoria colectiva de la localidad.

"Es una pérdida tremendamente grande", agregó.

INMUEBLE DE VALOR HISTÓRICO

La iglesia de Agoni formaba parte del patrimonio religioso local de Queilén, en una provincia reconocida por sus construcciones tradicionales de madera y por la importancia de sus templos en la identidad cultural de las comunidades.

En Chiloé existen numerosas iglesias y capillas que representan esta tradición arquitectónica. De ellas, 16 forman parte del conjunto de Iglesias de Chiloé inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Si bien la capilla destruida no pertenecía a ese grupo de monumentos reconocidos internacionalmente, su antigüedad y significado para los habitantes de Queilén le otorgaban un especial valor patrimonial.

Por esta razón, el incendio representa una pérdida que trasciende lo material, al afectar un inmueble vinculado con la historia y las tradiciones religiosas de la comuna.

INVESTIGACIÓN

Desde la Municipalidad de Queilén informaron que Carabineros se encuentra realizando diligencias para determinar el origen del fuego y esclarecer las circunstancias en que comenzó el siniestro.

Hasta ahora no se han entregado antecedentes oficiales que permitan establecer qué provocó el incendio. En paralelo, las autoridades comunales manifestaron su intención de trabajar en la recuperación de la capilla, pese a que la construcción resultó completamente destruida.

La posibilidad de reconstruir el inmueble deberá evaluarse considerando los daños ocasionados por las llamas y las gestiones que puedan desarrollarse para recuperar este espacio de importancia histórica y religiosa.

Mientras avanzan las diligencias para determinar las causas del siniestro, la comunidad de Agoni enfrenta la pérdida de un templo que formaba parte de su identidad y de la historia de Queilén.

PURANOTICIA