Incautaron más de 1.400 millones de pesos en cigarros de contrabando en el norte del país

Carabineros de la Prefectura Iquique incautaron más de 1.400 millones de pesos en cigarrillos de contrabando que se encontraban al interior de un container sobre la rampla de un camión.

El procedimiento policial inició cerca de las 02:15 horas de la madrugada del sábado, cuando Carabineros recibió una denuncia al nivel 133, donde testigos indicaban que habían escuchado disparos en la vía pública.

Fue así como funcionarios de la 3ra. Comisaría de Alto Hospicio se trasladaron inmediatamente hasta el camino Cerro Tarapacá, y al llegar al lugar se percataron de la existencia de un camión que en la parte superior de su rampla mantenía un container con sus puertas abiertas y con la mitad de su capacidad ocupada con cajas contenedoras de cigarrillos de contrabando.

El vehículo de carga se encontraba al exterior de un galpón, en el que también se pudo verificar la existencia de cajas con cigarros ilegales, como también 2 vehículos en su interior.

Al realizar la inspección perimetral del lugar, se pudo apreciar la existencia de evidencia balística e indicios de impactos de disparos en otro galpón colindante, sin encontrar personas lesionadas.



La carga incautada asciende a 1.032 cajas que contenían 51.600 cartones de cigarros de contrabando, lo que tiene un avalúo de más de 1.444 millones de pesos. Además, decomisó el camión y 3 vehículos, todos sin encargo.

La Fiscalía dispuso el trabajo especializado de OS-9, SEBV y Labocar para continuar con las diligencias investigativas.

PURANOTICIA