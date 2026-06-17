Incautan más de media tonelada de marihuana avaluada en $5.340 millones en Valdivia: cinco personas fueron detenidas

Más de media tonelada de droga incautada y la desarticulación de una organización criminal dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de sustancias ilícitas en distintas zonas del país, fue el resultado de una investigación desarrollada por el OS7 de Carabineros en la comuna de Valdivia, región de Los Ríos.

Las diligencias especializadas se extendieron por aproximadamente cinco meses, permitiendo identificar y acreditar la participación de los integrantes de una estructura criminal que operaba en diversas regiones, dedicada a la producción, acopio, distribución y comercialización de marihuana y otros derivados de la cannabis.

En el marco de esta investigación, se gestionaron y ejecutaron órdenes judiciales de entrada y registro en ocho inmuebles ubicados en las regiones Metropolitana, del Biobío y de Valparaíso, logrando la detención de cinco personas, cuatro de nacionalidad chilena y una de nacionalidad colombiana.

Como resultado de los procedimientos, se incautaron 536 kilos de marihuana elaborada y 377 plantas de cannabis, equivalentes a 1.068.000 dosis, cuyo avalúo alcanza los 5.340 millones de pesos.

Asimismo, se decomisaron tres vehículos particulares y dinero en efectivo, elementos vinculados a las actividades ilícitas investigadas.

La organización criminal era investigada por los delitos de tráfico de drogas, cultivo ilegal de cannabis, asociación ilícita y lavado de activos, logrando con este procedimiento afectar significativamente su capacidad operativa y financiera.

Los cinco imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención y formalización.

El jefe de Zona Los Ríos, general Carlos Contreras, precisó que esta incautación es una de las más importantes registradas en la región y refleja el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y el Ministerio Público para combatir el crimen organizado y evitar que más de un millón de dosis de droga llegaran a las calles del país.

(Imagen: Carabineros)

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