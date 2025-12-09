Incautan más de 960 kilos de droga en la región de Antofagasta: 11 personas fueron detenidas

La Fiscalía Regional de Antofagasta y la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Antofagasta, encabezaron una investigación de más de un año que permitió desarticular la estructura logística de organizaciones criminales transnacionales y neutralizar el tránsito de droga utilizado para abastecer distintas zonas del país.

En el marco de la operación “Luna Llena”, este trabajo especializado permitió incautar más de 960 kilos de sustancias ilícitas en dos procedimientos consecutivos desarrollados los días sábado 6 y lunes 8 de diciembre.

Durante la investigación, se aplicaron técnicas de análisis criminal, inteligencia policial y diversas herramientas investigativas, culminando con la detención de 11 sujetos y gran cantidad de diversas drogas.

Ambos procedimientos contaron con apoyo de distintas unidades especializadas de la PDI, consolidando un trabajo interregional articulado que permitió desbaratar parte de la logística operativa de estas estructuras criminales.

El sábado 6 de diciembre se detectó el tránsito de una camioneta con encargo por robo y un vehículo utilitario. Tras la intervención policial, se logró la incautación de 284,5 kilos de cannabis y la detención de dos personas.

Posteriormente, el 8 de diciembre, mediante análisis investigativo, se identificó un nuevo movimiento compuesto por cuatro vehículos vinculados a la organización criminal.

En la carretera hacia el sur se detuvo a nueve personas, además de incautar 684 kilos de diversas drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y vehículos asociados a la operación ilícita.

El resultado de ambas diligencias arroja 969 kilos de droga incautada, entre marihuana, hachís, cocaína base, clorhidrato de cocaína y ketamina, con 11 detenidos y la recuperación de armamento, municiones y vehículos.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que estas operaciones son el resultado del sólido trabajo investigativo que el Ministerio Público y la PDI están realizando en esta región y que ha permitido contar este año con históricos decomisos de droga y una importante cantidad de organizaciones criminales neutralizadas.

Refiriéndose a las últimas incautaciones, el fiscal dijo que ambas corresponden a investigaciones de larga data, donde se emplearon distintas herramientas especiales de la Ley 20.000, las que permitieron conocer los planes de la organización y ejecutar las coordinaciones necesarias para su detención.

“Esta es una demostración más del trabajo profesional y altamente coordinado que estamos realizando junto a la Policía de Investigaciones y que nos permite contar a la fecha de hoy con importantes resultados en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en una región que, por sus características, es clave en el combate de estos fenómenos”, dijo el persecutor.

En tanto, el prefecto inspector Erick Menay, jefe Nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, expresó que “este resultado es fruto de un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía, donde distintas unidades de la PDI aplicaron análisis criminal, inteligencia policial y despliegues interregionales que permitieron anticipar movimientos clave y asegurar la incautación de esta importante cantidad de droga”.

Y agregó que “la cooperación permanente con el Ministerio Público es fundamental para seguir afectando la estructura y logística de estas organizaciones criminales transnacionales".

Finalmente, el prefecto inspector, Freddy Castro Crespo, jefe Región Policial Antofagasta de la PDI, precisó que “estos procedimientos reflejan el compromiso operativo de nuestros detectives y el trabajo conjunto que desarrollamos con la Fiscalía”.

Y complementó que “tal como en septiembre, hoy nuevamente logramos neutralizar rutas utilizadas por estas organizaciones criminales. La incautación de más de 900 kilos confirma la efectividad del trabajo investigativo coordinado y reafirma nuestro compromiso con la persecución del crimen organizado".

Los imputados, entre los cuales hay chilenos y bolivianos, se encuentran con su detención ampliada y serán formalizados en los próximos días por el Ministerio Público.

