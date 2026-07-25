Incautan más de 546 kilos de marihuana a ciudadano colombiano en Antofagasta

Con la detención de un ciudadano colombiano en situación migratoria irregular y la incautación de 546 kilos 119 gramos de cannabis, finalizó un nuevo procedimiento del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones en contra de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región de Antofagasta.

El procedimiento, desarrollado al interior de la comuna de San Pedro de Atacama, se originó en el contexto del Plan Fuerza de Tarea Frontera Interna, estrategia de despliegue operativo permanente orientada a fortalecer el control de las rutas utilizadas para el ingreso y traslado de sustancias ilícitas a nuestro país.

Posteriormente, las diligencias fueron asumidas por detectives de la Brigada Antinarcóticos Calama, que continuó con las diligencias, bajo dirección de la Fiscalía de Calama.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 21 de julio, cuando funcionarios de la Fuerza de Tarea Frontera Interna desarrollaban un despliegue operativo estratégico en el cruce de las rutas CH-23 y B-207, sector Río Grande, lugar donde fiscalizaron un camión 3/4 que se desplazaba en dirección a Calama, detectando que en su carrocería ocultaba 18 sacos con 530 paquetes de cannabis, procediendo a la detención de su conductor.

Como resultado del procedimiento se incautaron 546 kilos y 119 gramos de cannabis, además del camión utilizado para el transporte de la droga y un teléfono celular.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el trabajo estratégico que se está realizando junto a la PDI, en especial el Grupo de Frontera, que ha permitido diversas incautaciones de drogas en zonas aisladas de la región que son de alto interés para las organizaciones criminales.

PURANOTICIA