Incautan más de 38 mil plantas y 1.279 kilos de marihuana durante operativos en O’Higgins y el Biobío

Carabineros del OS7 desarrolló dos procedimientos antidrogas en las regiones de O’Higgins y del Biobío, los que permitieron desarticular plantaciones ilegales, incautar una importante cantidad de droga procesada, armas de fuego y detener a un total de siete personas vinculadas a estos ilícitos.

En la región de O’Higgins, personal de la Prefectura Cachapoal, con apoyo especializado del Departamento Antidrogas OS7, se internó en el sector Quebrada Los Pocillos, en Aguas Buenas, y en el sector Quebrada Los Palos Secos, en la comuna de San Fernando. En ambos puntos se detectaron extensas plantaciones de cannabis sativa en proceso de crecimiento.

Como resultado de este operativo, fueron incautadas 37.470 plantas de cannabis sativa, evitando con ello su comercialización y eventual distribución en distintos puntos del país. Asimismo, se detuvo a tres adultos, todos con antecedentes policiales.

Durante el procedimiento también se incautaron armas tipo escopeta y munición, configurándose además infracción a la Ley 17.798 sobre Control de Armas y Explosivos, lo que refuerza la gravedad del delito investigado.

En paralelo, en el marco de una investigación desarrollada por la Sección OS7 Concepción en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) del Biobío, se logró desarticular una asociación criminal dedicada al tráfico de drogas, en el contexto de la Ley 20.000.

La investigación contempló diversas técnicas especializadas, entre ellas monitoreo GPS, uso de dron, agente encubierto, además de seguimientos a personas de interés que se desplazaron por varias regiones del país.

El procedimiento culminó durante la mañana del lunes 16 de febrero, cuando a través de una entrega vigilada se interceptó en la comuna de Cerro Navia, en la región Metropolitana, un cargamento consistente en 71 sacos con droga.

El operativo permitió la incautación de 1.279 kilos de marihuana, la detención de cuatro blancos investigativos —tres extranjeros sin antecedentes penales y un ciudadano chileno con antecedentes— y la incautación de dos vehículos utilizados para el transporte y cobertura del ilícito.

El último procedimiento llamó la atención una nueva modalidad de traslado, ya que los envoltorios tradicionales de un kilo fueron dejados de lado para traerlos en ladrillos de hasta 20 kilogramos.

PURANOTICIA