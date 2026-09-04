Incautan más de 250 kilos de drogas en la ruta 5 Norte a la altura de La Higuera: avalúo supera los $2.200 millones

Carabineros del OS7 de Coquimbo incautaron más de 250 kilos de drogas en la ruta 5 Norte, a la altura de La Higuera.

El decomiso considera marihuana elaborada, cocaína y pasta base, sustancias cuyo avalúo supera los $2.200 millones.

Al comenzar septiembre, Carabineros está fortaleciendo los servicios preventivos y las fiscalizaciones en las principales rutas de la región.

"Las fiscalizaciones de carreteras son una herramienta preventiva fundamental, porque nos permiten detectar delitos, interceptar cargamentos y actuar antes de que la droga llegue a nuestros barrios", explicó el teniente coronel Osvaldo González, de la Prefectura Coquimbo.

El oficial agregó que "estos resultados reflejan nuestro compromiso permanente con el combate al tráfico de drogas en todos sus niveles. Vamos a continuar reforzando los controles en las carreteras y combinando la investigación especializada con una presencia activa en terreno, para impedir que estas sustancias lleguen a las calles y proteger a las familias de la región".

(Imagen: Carabineros)

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