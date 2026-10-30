Incautan más de 250 celulares y otros dispositivos electrónicos avaluados en US$90 mil en Arica

Dos procedimientos realizados por el Servicio Nacional de Aduanas en el paso fronterizo Chungará, en la región de Arica y Parinacota, permitieron detectar mercancías que no habían sido declaradas por camioneros que salían de Chile con destino a Bolivia, entre ellas teléfonos celulares de gama alta, distintas marcas y modelos, además de otros dispositivos electrónicos.

En primero de los procedimientos, durante la inspección de un camión que iba saliendo del país, se detectaron diversas cajas con productos electrónicos que no habían sido declarados. La revisión permitió establecer la existencia de 247 dispositivos electrónicos, la mayoría teléfonos celulares de gama media, además de tablets y relojes inteligentes. Entre las mercancías detectadas había de marcas como Xiaomi, Samsung y Huawei.

El transportista indicó que le pidieron llevar estos productos de contrabando a Bolivia, a cambio de un pago. El evalúo de estas mercancías superó los US$76 mil.

En tanto, en un segundo procedimiento también ejecutado en Chungará, funcionarios de Aduanas realizaron una revisión física de otro tractocamión con destino a Bolivia, cuyo conductor fue consultado sobre la existencia de mercancías que debieran ser declaradas ante el Servicio.

Pese a que el conductor manifestó no transportar productos sujetos a declaración, la inspección de la cabina permitió descubrir ocho teléfonos celulares Apple, correspondientes a modelos iPhone 17 Pro Max y iPhone 18 Pro Max. En este caso, indicó que se los habían entregado en la Zofri de Iquique para ser llevados a una ciudad boliviana. Estos equipos de alta gama fueron avaluados en más de US$14 mil.

“Ambos procedimientos reflejan la importancia de las inspecciones físicas y del análisis que realizan los equipos de Aduanas en los controles fronterizos, especialmente frente a modalidades de ocultamiento y traslado irregular de productos electrónicos de alto valor comercial. Estas acciones forman parte de las labores permanentes para prevenir y detectar el contrabando, resguardar el cumplimiento de la normativa y fortalecer la seguridad de la cadena logística y del comercio exterior”, explicó el Director de la Aduana Regional de Arica, James Alarcón.

(Imagen: Aduanas)

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