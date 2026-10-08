Incautan más de 212 kilos de marihuana tras accidente de tránsito en la ruta 5 Norte en La Higuera

Tras una alerta por un accidente de tránsito, Carabineros terminó incautando más de 212 kilos de marihuana en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.

El hecho ocurrió en el kilómetro 516 de la ruta 5 Norte, cuando Carabineros de la Tenencia Carreteras Elqui fue alertado por la concesionaria Ruta del Algarrobo por un accidente.

Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron un automóvil abandonado, sin ocupantes y con decenas de paquetes en su interior.

Tras el hallazgo, y por instrucción del Ministerio Público, personal especializado del OS7 Coquimbo asumió las diligencias investigativas, estableciendo que el cargamento correspondía a 104 paquetes con un total de 212 kilos y 5 gramos de marihuana elaborada.

La droga incautada equivale a más de 420 mil dosis, con un avalúo cercano a los 1.700 millones de pesos. Además, se incautó un automóvil Toyota Corolla.

Los antecedentes del hallazgo quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias destinadas a establecer el origen y destino del cargamento, así como la identidad de quienes se movilizaban en el vehículo.

PURANOTICIA