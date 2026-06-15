Incautan más de 200 detonadores electrónicos y detienen a un hombre en sector rural de Ovalle

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Ovalle de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron la incautación de 202 detonadores electrónicos y la detención de un hombre de 53 años.

El sujeto fue apresado por infracción flagrante a la Ley de Armas y Explosivos, luego de un procedimiento desarrollado en el sector de Barraza, en esa comuna del interior de la región de Coquimbo.

El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Ovalle para su respectivo control de detención.

Las diligencias se originaron luego de recibir antecedentes sobre la existencia de elementos explosivos en una quebrada del sector.

A partir del trabajo investigativo y de inteligencia policial desarrollados por los oficiales de la PDI, se logró establecer la existencia de más especies de similares características, que estaban ocultas en un predio particular colindante con la ribera de la Laguna Barraza.

Ante la naturaleza de las evidencias encontradas, se coordinó la concurrencia de detectives de la Brigada Especializada en Desactivación de Artefactos Explosivos y Contra Amenazas Nucleares, Radiológicas, Biológicas y Químicas (TEDAX-NRBQ), quienes adoptaron las medidas de seguridad correspondientes e incautaron un total de 202 detonadores electrónicos marca Enaex.

Las especies incautadas serán sometidas a peritajes técnicos especializados para determinar sus características y operatividad, conforme a las instrucciones impartidas por el Ministerio Público.

(Imagen: PDI)

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