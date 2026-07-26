Gobierno da por superada la emergencia crítica en Atacama tras paso del sistema frontal

Con el envío de nueva ayuda humanitaria y un despliegue de autoridades en terreno, el Gobierno aseguró que la etapa de mayor riesgo provocada por el sistema frontal en la Región de Atacama ya fue superada, dando paso a un proceso que estará centrado en la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, llegó este sábado a la región acompañado por el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Leonardo Romanini. La comitiva viajó a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea que trasladó ocho toneladas de ayuda destinadas a las comunidades afectadas.

Tras reunirse con el jefe de la Defensa Nacional en Atacama, general Claudio Paredes, Barros realizó un balance de la situación y destacó que el escenario ha mejorado de manera importante.

"Podemos decir que la emergencia con riesgo para la vida de las personas está superada. Las personas están identificadas y, aunque persisten algunos problemas de conectividad, son los menos", sostuvo.

El secretario de Estado también destacó el trabajo preventivo desarrollado por las Fuerzas Armadas antes de la llegada del sistema frontal, señalando que ello permitió responder con rapidez frente a la emergencia.

"Actuaron con planificación y anticipación, incluso antes del comienzo de las lluvias, lo que permitió una reacción rápida y coordinada con todas las autoridades", afirmó.

Actualmente, más de mil efectivos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas permanecen desplegados en las regiones de Atacama y Coquimbo, colaborando en el despeje de rutas, la distribución de ayuda humanitaria y la recuperación de la conectividad.

En ese contexto, Barros destacó el trabajo conjunto de las distintas instituciones durante la emergencia. "Aquí no hay diferencias ideológicas ni de rango. Todo Chile ha trabajado unido para ayudar a la zona norte", señaló.

Durante la jornada, la Fuerza Aérea envió dos nuevos aviones de carga hacia el norte del país con un total de 18 toneladas de insumos, entre ellos frazadas, colchones, alimentos, agua y kits de aseo. Desde el inicio del puente aéreo, la institución ha concretado cerca de diez vuelos y trasladado más de 40 toneladas de suministros, equipos y maquinaria.

Por su parte, la delegada presidencial de Atacama, Sofía Cid, valoró las acciones preventivas ejecutadas antes de las lluvias, especialmente en las cuencas de los ríos Copiapó y Huasco, y afirmó que la región ya comienza una nueva etapa enfocada en la recuperación.

Asimismo, informó que en gran parte del territorio ya se ha restablecido más del 90% del suministro eléctrico y que continúan los trabajos para recuperar el servicio de agua potable en comunas como Freirina y Huasco.

"Para el gobierno del Presidente José Antonio Kast es fundamental estar en terreno, supervisando el trabajo y entregando soluciones concretas a las necesidades que van surgiendo durante la emergencia", concluyó.

PURANOTICIA