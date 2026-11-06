Incautan más de 2 toneladas de marihuana en Antofagasta: cuatro sujetos detenidos

Más de dos toneladas de marihuana, cerca de 335 kilos de hojas de coca y una cantidad menor de clorhidrato de cocaína fueron incautadas por Carabineros en tres procedimientos desarrollados en distintos puntos de la región de Antofagasta. También se produjeron cuatro detenciones y se incautaron dos vehículos.

El procedimiento de mayor monto se registró en la ruta 5 Norte, en las cercanías de Taltal, donde carabineros del Retén Alemania, durante un control vehicular, fiscalizaron un camión tres cuartos que transportaba una importante cantidad de sacos con marihuana.

La fiscalización permitió detectar el cargamento y detener al conductor, un ciudadano chileno adulto, mientras que, por instrucción del Ministerio Público, personal especializado del OS7 Antofagasta asumió el procedimiento y desarrolló las diligencias investigativas correspondientes.

Como resultado se incautaron 2.066 kilos de marihuana, 17 gramos de clorhidrato de cocaína, 60 mil pesos en efectivo y el vehículo utilizado para el transporte de la droga. El imputado, quien registra antecedentes penales por hurto simple y amenazas, quedó a disposición de la justicia, ampliándose su detención hasta hoy viernes.

OTRAS INCAUTACIONES

En tanto, en Antofagasta, una fiscalización desarrollada por carabineros de la 5ª Comisaría La Portada permitió detener a tres ciudadanos extranjeros de entre 20 y 21 años, quienes trasladaban 15 bolsas con hojas de coca en una camioneta.

El procedimiento se originó a partir de una información recibida a través del nivel de emergencias 133, que permitió orientar el patrullaje policial y ubicar el vehículo en el sector norte de la ciudad. Durante la fiscalización, Carabineros detectó las bolsas y trasladó el procedimiento hasta la unidad policial para las verificaciones correspondientes.

Posteriormente, personal especializado del OS7 realizó la prueba de campo, confirmando que se trataba de 334 kilos 870 gramos de hojas de coca, procediendo a la detención de los tres involucrados por infracción a la Ley 20.000. Todos fueron puestos a disposición del tribunal competente.

El tercer procedimiento se desarrolló en Tocopilla, como resultado de las diligencias investigativas de Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 4ª Comisaría, tras un robo con violencia que afectó a dos personas en el sector de Quillagua.

A partir de los antecedentes reunidos y del trabajo coordinado con el Ministerio Público, los funcionarios lograron establecer la ubicación de los dos vehículos sustraídos, un automóvil y una motocicleta de competición tipo cross, los que fueron encontrados al interior de un taller mecánico de Tocopilla.

Durante las diligencias, Carabineros también detectó 12 paquetes que contenían una sustancia que, sometida a la prueba de campo, arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un peso preliminar cercano a los 12 kilos de marihuana.

Estos procedimientos se suman a los resultados que Carabineros registra durante 2026 en la región de Antofagasta, donde hasta el 26 de octubre se contabilizaban 41.993 kilos de droga incautada, reflejo de una estrategia operativa que combina controles en rutas, presencia preventiva territorial e investigaciones especializadas para enfrentar el tráfico de drogas y las organizaciones criminales.

PURANOTICIA