Dos integrantes de una banda criminal dedicada a cometer robos violentos en domicilios y sustraer cobre y bronce desde redes eléctricas fueron condenados a un total de 44 años de presidio efectivo por una serie de delitos perpetrados entre octubre de 2024 y marzo de 2025 en Arica y Alto Hospicio.

La investigación, dirigida por el fiscal Patricio Espinoza, de la Fiscalía de Análisis Criminal de Arica, y desarrollada junto a la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, permitió condenar a Morony Sánchez Romero a 23 años de presidio efectivo y a Gerardo Fuenzalida Luengo a 21 años.

Ambos fueron sancionados por delitos de robo con violencia e intimidación, hurto de especies que forman parte de redes de suministro eléctrico y asociación criminal.

Las diligencias establecieron que, a comienzos de octubre de 2024, los acusados, junto a otros individuos ya identificados, conformaron una asociación criminal para cometer robos violentos y sustraer cobre y bronce desde redes de suministro eléctrico en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama. Posteriormente, el material era reducido o tratado en un local comercial clandestino de Alto Hospicio.

Uno de los primeros atracos ocurrió durante la madrugada del 11 de octubre de 2024, cuando los acusados ingresaron por la fuerza a una parcela ubicada en la Ruta 11 CH, en Arica.

En el lugar golpearon y amenazaron con armas de fuego a los integrantes de una familia, para luego sustraer una camioneta y diversas especies de valor antes de huir.

Dos días después, durante la madrugada del 13 de octubre, integrantes de la agrupación ingresaron a otra parcela del valle de Lluta, donde también agredieron e intimidaron con armas de fuego a un grupo familiar.

En esa oportunidad escaparon en dos vehículos pertenecientes a las víctimas, además de llevarse otras especies.

Un tercer robo con violencia se registró el 25 de marzo de 2025 en avenida Santa Rosa de Molle, en Alto Hospicio. Allí, los acusados interceptaron e intimidaron con armas de fuego al conductor de un camión que transportaba principalmente cobre y bronce. Luego descargaron el material desde la rampla hacia otros vehículos y huyeron con la carga.

A estos hechos se sumó la sustracción de aproximadamente 4.800 metros de cables eléctricos, tras derribar 42 postes de hormigón en distintos sectores de Alto Hospicio, en procedimientos realizados los días 17 y 31 de marzo de 2025. El material sustraído fue avaluado en cerca de 100 millones de pesos.

PURANOTICIA