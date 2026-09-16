Incautan más de 164 kilos de droga en Quillagua: carga de cocaína iba oculta en camión para comercializarse en Fiestas Patrias

Más de 150 kilos de drogas fueron detectados por funcionarios de la Aduana de Iquique durante dos procedimientos de fiscalización realizados recientemente en el Complejo Fronterizo Quillagua, en la región de Tarapacá.

En el primero de estos operativos, la droga era transportada oculta en un doble fondo especialmente acondicionado en la estructura de un camión.

La detección se produjo luego de que el vehículo fuera seleccionado mediante los mecanismos de gestión de riesgo utilizados por el Servicio y sometido al camión escáner de la Aduana de Iquique.

La imagen obtenida mediante esta tecnología no invasiva permitió identificar una anomalía en el sector de la cabina, situación que llevó a los funcionarios a focalizar la fiscalización en la estructura del vehículo.

La inspección permitió descubrir un doble fondo que contaba con estructuras metálicas especialmente acondicionadas para ocultar la droga. En su interior fueron encontrados 142 paquetes: 76 contenían una sustancia que dio positivo para cocaína base, con un peso bruto de 79,6 kilos, mientras que los otros 66 paquetes contenían clorhidrato de cocaína, con un peso bruto de 70,6 kilos.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, el cargamento tenía como destino la zona central del país, donde sería comercializado durante las próximas celebraciones de Fiestas Patrias.

En total, el operativo permitió sacar de circulación 150,2 kilos de cocaína, convirtiéndose en uno de los hallazgos de mayor volumen realizados recientemente por funcionarios de la Aduana de Iquique en este punto de control.

El director regional de la Aduana de Iquique, Ricardo Aceituno, destacó el resultado y el trabajo especializado desarrollado por los funcionarios.

“Estamos frente a un procedimiento de gran relevancia, no solamente por los más de 150 kilos de cocaína que logramos sacar de circulación, sino también por la forma en que estaba oculto este cargamento. La utilización de estructuras especialmente acondicionadas demuestra que las organizaciones criminales van modificando sus métodos de ocultamiento, y frente a eso Aduanas responde con gestión de riesgos, tecnología y funcionarios altamente especializados”, dijo.

La autoridad agregó que “el camión escáner fue determinante para generar la alerta que permitió focalizar el control y llegar hasta este doble fondo. Este resultado demuestra que la tecnología, cuando está acompañada por la experiencia y capacidad de nuestros funcionarios, permite detectar cargamentos que buscan eludir los controles y avanzar hacia otros puntos del país”.

Tras la detección, se realizaron las pruebas de campo correspondientes, que confirmaron resultados positivos para cocaína base y clorhidrato de cocaína. Los antecedentes, la droga incautada y las especies asociadas al procedimiento fueron entregados a Carabineros, conforme a las instrucciones del Ministerio Público.

INCAUTACIÓN DE KETAMINA

A este procedimiento se suma otro operativo realizado durante las últimas horas en el Complejo Fronterizo Quillagua, donde funcionarios de la Aduana de Iquique detectaron 14 kilos de ketamina ocultos en la carrocería de un vehículo particular.

En este caso, el paso del automóvil por el camión escáner permitió identificar una anomalía, que posteriormente fue confirmada mediante una fiscalización física del vehículo.

De esta manera, ambos procedimientos permitieron detectar más de 164 kilos de drogas en el Complejo Fronterizo Quillagua, evidenciando el aporte de la tecnología no invasiva y de los mecanismos de gestión de riesgo utilizados por Aduanas para focalizar sus controles y detectar distintos métodos de ocultamiento.

PURANOTICIA