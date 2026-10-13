Incautan más de 1.749 kilos de marihuana durante un procedimiento desarrollado en la ruta 5 Norte

Carabineros de Atacama incautó más de 1.749 kilos de marihuana durante un procedimiento desarrollado en la ruta 5 Norte. Además, se concretó la detención de un hombre de nacionalidad detenido.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el jefe de Zona de Carabineros Atacama, general Julio Marabolí Fuenzalida, el procedimiento se originó durante los controles vehiculares realizados por personal policial territorial y posteriormente asumido por la Sección O.S.7 Atacama, por instrucción de la Fiscalía SAC-ECOH.

La droga incautada equivale a 3.499.460 dosis, con un avalúo estimado de $17.497.300.000. En tanto, el detenido quedó con su detención ampliada, mientras continúan las diligencias investigativas.

El fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, destacó que "es muy importante que la función destinada a detectar estos cargamentos de droga se mantenga de manera permanente en la región, más en este caso dado que detrás de una incautación de esta naturaleza necesariamente hay una organización criminal que participa en la comisión del delito de trafico de droga".

"La Fiscalía no se queda sólo en la incautación de esta droga que puede estar destinada al consumo interno o a la exportación, ya que junto con ello existe una labor permanente para establecer quienes están detrás de este traslado, cuál es su origen, su destino y las personas que intervienen", indicó.

Shertzer agregó que en este procedimiento se mantiene una persona aprehendida, cuya detención fue ampliada hasta este miércoles debido a que la Fiscalía junto al OS7 de Carabineros siguen desarrollando diligencias para reunir más antecedentes en este caso.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA