Incautan granadas, armas y más de $11 millones durante control en Los Vilos

Detectives de la Brigada Antinarcóticos Los Vilos, en coordinación con la Fiscalía Local de Los Vilos y personal especializado TEDAX, lograron la incautación de tres granadas de mano, una escopeta, más de un centenar de municiones de diversos calibres y más de $11 millones en dinero en efectivo.

El procedimiento se originó durante controles dinámicos territoriales desarrollados por los detectives al interior del Valle de Quilimarí, momento en que fiscalizaban un vehículo en la Ruta D-875, sector Guangualí de la comuna de Los Vilos. El conductor detuvo la camioneta y huyó del lugar ante la presencia policial.

Durante la revisión del vehículo, los detectives encontraron un doble fondo en el pick-up de la camioneta, donde se mantenían ocultas una escopeta de doble cañón, tres granadas de mano FAMAE, municiones de distintos calibres y dinero en efectivo. En el lugar, fue detenida una mujer chilena de 23 años que acompañaba al conductor.

A partir de los antecedentes recopilados durante el procedimiento, se gestionó una autorización judicial de entrada y registro para un inmueble ubicado en el sector Lo Muñoz, al interior del Valle de Quilimarí.

En el domicilio, se incautó una mayor cantidad de municiones de alto calibre, entre ellas cartuchos para fusil, y fue detenida una segunda mujer chilena, de 31 años.

En total, los detectives recuperaron distintos tipos de munición, además de una escopeta, tres granadas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una camioneta.

Debido a las características de los elementos explosivos encontrados, el procedimiento contó con la participación de personal especializado TEDAX, encargado de adoptar las medidas de seguridad y realizar las labores correspondientes.

Las dos mujeres detenidas, ambas chilenas, serán puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Los Vilos para su respectivo control de detención por infracción a la Ley de Armas y Explosivos.

PURANOTICIA