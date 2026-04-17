Incautan “fentanilo chileno” en operativo en Temuco y Padre Las Casas: droga era comercializada en cercanías de colegios

A través de una serie de allanamientos efectuados en diversas poblaciones de las comunas de Padre Las Casas y Temuco, efectivos del OS7 de Carabineros de La Araucanía lograron identificar y decomisar una sustancia ilícita denominada como "fentanilo chileno".

Desde la institución policial detallaron que este estupefaciente corresponde a una combinación de cocaína junto a una "cera" derivada de la pasta base, a la cual se le añaden diversos componentes químicos. Producto de estas diligencias, el saldo arrojó un total de siete personas aprehendidas.

Al referirse a los antecedentes de los capturados, la prefecta de Cautín, coronel Ximena Valle, precisó que "de estos siete sujetos la mayoría de ellos contaba con prontuario delictual. Es importante destacar que con este procedimiento se sacó de circulación más de 500 dosis de droga de distinto tipo".

Profundizando en los hallazgos del operativo, la autoridad policial especificó las sustancias decomisadas durante las intervenciones. Al respecto, puntualizó que "fueron encontradas tanto marihuana elaborada como cocaína y pasta base de cocaína en el formato de ‘cera’ que es una droga conocida habitualmente como el fentanilo chileno y que constituye pasta base con otros químicos agregados".

La misma oficial advirtió sobre el peligro de esta nueva mezcla, asegurando que la combinación de dichos ingredientes convierte a este narcótico en una sustancia "altamente adictiva y muy nociva para la salud".

Un factor de especial preocupación revelado por la uniformada fue el punto de venta elegido por los traficantes, ya que las transacciones se llevaban a cabo en las proximidades de establecimientos educacionales de la intercomuna, “lo que además constituye una agravante para la acción que realizaban estos sujetos”.

Como resultado final de los procedimientos, las fuerzas de orden confiscaron dinero en efectivo, celulares, pesas digitales y armamento. Asimismo, se confirmó que la totalidad de los detenidos son de nacionalidad chilena, con edades que fluctúan entre los 17 y los 44 años.

(Imagen: Carabineros)

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