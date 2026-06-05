Investigan varamiento de ocho ballenas sei en remoto sector al sur de Puerto Williams

El Servicio Nacional de Pesca y la Armada confirmaron el varamiento de ocho ballenas en una playa de islas Wollaston, 120 kilómetros al sur de Puerto Williams, región de Magallanes, donde fueron avistadas por pescadores.

Con apoyo de un dron se logró localizar los cuerpos en distintas partes de la bahía Hately, cinco en avanzado estado de descomposición y tres con data de muerte mayor, incluso con su estructura ósea expuesta.

Se pudo examinar la totalidad de los ejemplares con un completo registro fotográfico y se tomaron medidas de su longitud, tras lo cual se determinó preliminarmente que corresponden a ballenas sei, lo que será corroborado en laboratorio con muestras de piel para análisis genético. Además, se determinó que corresponderían a siete ejemplares adultos y un subadulto.

La directora regional de Sernapesca Magallanes, Ximena Gallardo, indicó que "esta información será entregada a especialistas para evaluar posible causa de muerte, aunque hay indicios y registros históricos en la zona de ataques coordinados de orcas a grandes cetáceos".

Si bien, fue difícil distinguir lesiones, debido al deterioro de los cuerpos, se pudo identificar en uno de ellos marcas de dientes probablemente de orcas, lo que es congruente con los registros que se tienen de la zona, donde se ha visto en años anteriores a grupos de orcas depredando cetáceos.

Cuando los cetáceos han podido escapar de los depredadores, algunos quedan varados en bahías poco profundas, sin poder salir cuando baja la marea.

Sin embargo, dependiendo de lo que evidencien los resultados de análisis y estudios, se adoptarán las medidas pertinentes en caso de que exista acción humana.

PURANOTICIA