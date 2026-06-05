SAG confirma primer caso de gripe aviar en Atacama: ya son 12 las regiones afectadas

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó el primer caso de influenza aviar altamente patógena en la región de Atacama, correspondiente a un piquero (Sula variegata) hallado con sintomatología respiratoria en la comuna de Caldera.

Ante esta detección, el SAG reforzó el llamado a la ciudadanía a no manipular aves enfermas o muertas y a reportar oportunamente estos casos, además de instar a las y los propietarios/as de aves a fortalecer las medidas de bioseguridad.

Con esta detección, Atacama se convierte en la segunda región de la zona norte del país en registrar un caso positivo de influenza aviar en aves silvestres, luego que el martes el SAG confirmara la presencia de la enfermedad en la región de Arica y Parinacota.

Desde marzo, el Servicio mantiene activado el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria tras la reaparición del virus en fauna silvestre. Actualmente, son 12 las regiones del país que presentan casos de esta enfermedad.

Tras la confirmación del caso, el SAG activó de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de eventos, los que contemplan la investigación epidemiológica del hallazgo, vigilancia de fauna silvestre en el área, atención y seguimiento de denuncias ciudadanas, muestreo de aves enfermas o muertas y la coordinación con los organismos competentes para implementar las medidas de control y monitoreo correspondientes.

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