Contraloría detecta gastos irregulares por $2.353 millones en Hospital de Calama

Una investigación especial de la Contraloría Regional de Antofagasta detectó que el Hospital Carlos Cisternas de Calama efectuó, entre los años 2023 y 2025, gastos improcedentes por más de $2.353 millones asociados a servicios de seguridad y vigilancia que no pudieron ser acreditados.

Los antecedentes están contenidos en el Informe N°673 de 2025, documento que identificó diversas irregularidades relacionadas con procesos de contratación, ejecución de servicios y control financiero al interior del establecimiento de salud.

Según constató el organismo fiscalizador, el hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que requerían el trámite previo de toma de razón ante la Contraloría. Sin embargo, dichas actuaciones no fueron remitidas para su aprobación, situación que provocó que los convenios presentaran errores desde su origen.

PAGOS SIN RESPALDO SUFICIENTE

La auditoría estableció además que el recinto realizó pagos en distintas líneas de servicio sin contar con los antecedentes necesarios para respaldar adecuadamente su procedencia.

Entre los casos observados figuran $783.330.661 destinados a servicios de vigilancia y seguridad, sin documentación que acreditara efectivamente la prestación de dichos servicios, como contratos o registros de asignación de personal.

A ello se suman $684.523.100 por servicios de aseo, cuya ejecución no pudo ser verificada de manera suficiente, y otros $393.919.521 correspondientes a “Gastos Generales”, respecto de los cuales los antecedentes disponibles no permitieron establecer la procedencia ni la razonabilidad de los desembolsos.

Asimismo, se detectaron pagos en exceso derivados de duplicidades y errores que no fueron advertidos oportunamente por las unidades responsables de la validación financiera.

El informe también da cuenta de diversas contrataciones para la prestación de servicios administrativos, de seguridad y suministro de insumos, procesos en los que se verificó una insuficiente documentación de respaldo para acreditar la ejecución efectiva de las prestaciones contratadas.

IRREGULARIDADES EN LICITACIONES Y CONTRATOS

La fiscalización identificó además diversas anomalías en los procesos de contratación, entre ellas la presentación de antecedentes que no permitían acreditar adecuadamente la experiencia requerida para la prestación de determinados servicios.

Del mismo modo, se observó la adjudicación de contratos a ofertas de mayor valor económico, pese a existir alternativas más convenientes, sin que existieran fundamentos suficientes para justificar esa decisión.

En este contexto, la Contraloría también constató otros pagos por más de $300 millones que no contaban con respaldo completo dentro de distintos contratos ejecutados durante el período auditado.

Debido a estas observaciones, la Contraloría General de la República (CGR) formulará un reparo —demanda en juicio de cuentas— por un total de $2.353.540.670.

DOCUMENTACIÓN ADULTERADA

La investigación también examinó contrataciones efectuadas con otra empresa por un monto total de $558.158.273, detectando que se presentó documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en procesos licitatorios.

Asimismo, se verificó que algunos contratos fueron adjudicados pese a que la empresa no contaba con un giro comercial vigente relacionado con los servicios contratados.

Otro de los hallazgos relevantes corresponde a la existencia de un conflicto de interés, vinculado a un funcionario del establecimiento que mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa involucrada.

DEBILIDADES EN LOS CONTROLES INTERNOS

La Contraloría también identificó importantes falencias en los sistemas de control interno del hospital.

Entre ellas destacan la ausencia de mecanismos efectivos para verificar la autenticidad de la documentación presentada por proveedores, la incorrecta aplicación de procedimientos establecidos en el Sistema de Compras Públicas y deficiencias en la revisión y validación de pagos por parte de las unidades competentes.

A raíz de los antecedentes recopilados, el organismo fiscalizador dispuso el reparo por $2.353.540.670, con el objetivo de recuperar los recursos que fueron pagados de manera improcedente.

Además, anunció el inicio de un procedimiento disciplinario y el envío de los antecedentes tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones que correspondan.

PURANOTICIA