Incautan cerca de 400 kilos de material explosivo en un sector desértico de San Pedro de Atacama

Detectives de la Fuerza de Tarea Frontera Interna San Pedro de Atacama de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a oficiales especialistas de la Brigada Especializada en Investigación y Desactivación de Artefactos Explosivos y contra Amenazas, lograron incautar cerca de 400 kilos de material explosivo en un sector desértico al interior de la comuna.

El procedimiento se inició luego que detectives que desarrollaban labores en el marco del Plan Frontera Interna detectaran una importante cantidad de elementos explosivos asociados a construcciones artesanales emplazadas en el sector.

Ante el hallazgo, se coordinó la concurrencia de especialistas en explosivos, quienes junto con lla Fiscalía Local de Calama, realizaron el trabajo técnico en el sitio del suceso y adoptaron las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del material.

El jefe de la Región Policial de Antofagasta, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, señaló que "este procedimiento da cuenta del trabajo operativo y especializado que desarrolla la PDI en sectores de riesgo de nuestra región, en el marco del Plan Frontera Interna".

"A través de este despliegue, nuestros detectives realizan controles en lugares de interés policial, fortaleciendo nuestra capacidad investigativa y operativa en zonas de alta complejidad, con el objetivo de contribuir a la seguridad de la ciudadanía", añadió.

Por su parte, el comisario Hugo Medina explicó que “en el interior existía aún más cantidad de explosivos, incautando en definitiva alrededor de 400 kilos entre distintos elementos de fabricación industrial, como ANFO, emulsiones, detonadores pirotécnicos y también dinamita, un elemento bastante complejo desde el punto de vista técnico en su manipulación”.

El oficial agregó que el lugar mantenía escasas medidas de seguridad y nulas medidas de resguardo respecto del material explosivo almacenado.

Debido al estado de conservación y riesgo que representaban algunos de los elementos, los especialistas destruyeron en el lugar 22 cartuchos completos de dinamita y ocho trozos de distintos tamaños.

Asimismo, fueron incautados 15 sacos de ANFO de 25 kilos, 300 detonadores, 205 emulsiones explosivas, cerca de 1.500 metros de cordón detonante, mechas de seguridad y un cartucho de dinamita.

Finalmente, por instrucción del Ministerio Público, personal de la Brigada Especializada en Investigación y Desactivación de Artefactos Explosivos y contra Amenazas trasladó las especies incautadas hasta la Región Metropolitana para la realización de los estudios técnicos.

(Imagen: PDI)

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