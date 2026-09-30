Alcalde de Punta Arenas defiende comercio con las Islas Malvinas y asegura que "no hay ningún tratado que esté violentado"

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió los esfuerzos de la ciudad para fortalecer el comercio con las Islas Malvinas y aseguró que la iniciativa no vulnera ningún tratado internacional suscrito por Chile.

En entrevista con radio Agricultura, explicó que "hay mucha desinformación, no hay ningún tipo de vínculo con grandes empresas. Creo que hay ganas de que haya una confusión con esto. Este es un tema entre comunidades pequeñas, lo que hoy vende Montevideo, podemos vendérselo directamente nosotros”.

Añadió que “por el perfil del tipo de compras, son pymes las que se van a ver beneficiadas. Comenzamos hace dos años con este trabajo con las islas. Esto es solamente comercio, pensando justamente en las pymes, en las casas. Por eso lo dije, a lo mejor de una manera bastante poco elegante. Queremos convertirnos en el gran supermercado de las islas”.

“Por eso, cuando esto se quiere mezclar con industrias grandes, es totalmente errado. Bajo ningún punto de vista estamos cuestionando la posición que tiene Chile sobre la reclamación argentina. No hay ningún tipo de tratado que se vea violentado con este comercio”, aseguró.

Agregó que “creo que hay una intención también de mezclar y poder ensuciar algo que es muy simple, que es generar esta ruta de comercio como siempre se hizo desde Punta Arenas y no desde Montevideo, como actualmente opera”.

“No hay ningún tratado que esté violentado por lo que estamos haciendo. Ningún tratado internacional firmado por Chile. Si algo tiene Chile que enorgullecerse, es el cumplimiento de los tratados. Y no todos los países pueden decir lo mismo. Por tanto, aquí no hay nada de eso”, afirmó.

También dijo que “yo también apelo al libre comercio, no puede ser con letras chicas. Y yo, por supuesto que defiendo a morir el derecho de nuestra ciudad de comerciar con cualquier parte del mundo, cuando esto se ajuste a derecho”.

“Aquí lo que estamos buscando es que se cumplan las normas internacionales sobre la libre navegación. Por tanto, no tenemos que tener ningún tipo de problema. Yo insisto, veo que hay mucha falta de información, pero bajo ningún punto estamos violentando ningún tratado”, enfatizó.

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