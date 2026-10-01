Detienen a cuatro carabineros de Rancagua son dados de baja por presuntos actos de corrupción

Cuatro carabineros de Rancagua que se encontraban en servicio activo fueron detenidos y dados de baja por presuntos hechos de corrupción que son investigados por la Fiscalía Supraterritorial.

Entre los imputados se encuentra un sargento de la 3a. Comisaría de Rancagua, quien ya era investigado por el caso Brinks y que esta mañana fue sacado esposado desde esa unidad policial. Los otros tres funcionarios fueron detenidos en sus respectivos domicilios.

Las detenciones fueron concretadas por funcionarios del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar), luego de que fueran autorizadas por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

La Fiscalía investiga los delitos de asociación criminal, receptación, acceso ilícito, falsificación informática y cohecho, entre otros.

Sobre los hechos, la Zona de Carabineros Libertador Bernardo O'Higgins entregó una declaración pública en la que señala que "en el marco de los permanentes controles desarrollados por la institución, personal especializado de Asuntos Internos logró vincular a cuatro funcionarios con hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con falsificación de instrumentos públicos, que afectarían a vehículos con encargo por robo".

"Conocidos estos antecedentes, la institución adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes, procediendo a la desvinculación de los involucrados conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional", añadió.

"Asimismo, se dispuso la instrucción de una investigación administrativa destinada a determinar las eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos. Paralelamente, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de dirigir la investigación penal respectiva", agregó.

Finalmente, enfatizó que "Carabineros de Chile reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto actuar de sus integrantes, manteniendo una política permanente de control interno orientada a resguardar la confianza de la ciudadanía y el cumplimiento irrestricto de las normas institucionales".

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