Trabajador muere tras accidente fatal en división Radomiro Tomic de Codelco en Calama

Un trabajador falleció durante la mañana de este jueves tras registrarse un accidente fatal en la División Radomiro Tomic de Codelco, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Calama, en la Región de Antofagasta.

La emergencia ocurrió cerca de las 09:40 horas, de acuerdo con el reporte preliminar N.º 169 del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), organismo que recibió el aviso a las 10:20 horas y emitió el documento 15 minutos después.

El informe confirmó que el accidente tuvo como consecuencia una persona fallecida, aunque no entregó antecedentes sobre su identidad ni precisó las circunstancias en que ocurrió el hecho. Las causas y la dinámica del accidente se encuentran en investigación.

Tras tomar conocimiento de la emergencia, personal del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) se trasladó hasta las instalaciones de la división para realizar la fiscalización correspondiente y determinar las medidas administrativas que pudieran adoptarse.

Desde Sernageomin también confirmaron públicamente el accidente fatal ocurrido durante la jornada en la faena de Codelco y señalaron que un equipo de su Dirección Regional se dirigía al lugar para iniciar la investigación.

Hasta ahora, los organismos encargados no han informado oficialmente mayores detalles sobre la persona fallecida ni sobre las labores que realizaba al momento del accidente.

Desde el Sindicato de Trabajadores N°1 de Radomiro Tomic lamentaron el fallecimiento y expresaron sus condolencias a la familia y cercanos del trabajador. La organización también manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad en la faena y llamó a esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

PURANOTICIA